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الهند.. اعتقال 14 شخصا إثر اشتباكات بين هندوس ومسلمين
الهند.. اعتقال 14 شخصا إثر اشتباكات بين هندوس ومسلمين
أعلنت الشرطة الهندية إلقاء القبض على 14 شخصا على خلفية مواجهات عنيفة بين الهندوس والمسلمين خلال موكب ديني هندوسي في العاصمة نيودلهي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:53+0000
2022-04-17T10:53+0000
أخبار الهند اليوم
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جاء هذا في تغريدة نشرتها شرطة العاصمة على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.وأصيب 6 من أفراد الشرطة وعدد آخر من الأشخاص أمس السبت خلال مشاجرات وقعت بالموكب الذي كان ضمن مهرجان في حي جاهانجيربوري بنيودلهي.وقالت الشرطة إنه "يجري تحديد هوية مثيري الشغب الباقين لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة".ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الاشتباكات. وخلال الأسابيع الماضية، اندلعت مواجهة دينية بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة خلال مواكب دينية في عدة أجزاء من البلاد.وخلال السنوات الأخيرة، شجع حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجماعات الدينية المتشددة على تبني قضايا يقولون إنها تدافع عن العقيدة الهندوسية، على الرغم من أن حزبه نفى أي تصاعد في حدة التوترات الطائفية خلال عهد مودي.
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أخبار الهند اليوم

الهند.. اعتقال 14 شخصا إثر اشتباكات بين هندوس ومسلمين

10:53 GMT 17.04.2022
© REUTERS / STRINGERالشرطة الهندية تشتبك بالهروات مع محتجين أفارقة بعد وفاة رجل من الكونغو في الحجز الاثنين 2 أغسطس 2021
الشرطة الهندية تشتبك بالهروات مع محتجين أفارقة بعد وفاة رجل من الكونغو في الحجز الاثنين 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلنت الشرطة الهندية إلقاء القبض على 14 شخصا على خلفية مواجهات عنيفة بين الهندوس والمسلمين خلال موكب ديني هندوسي في العاصمة نيودلهي.
جاء هذا في تغريدة نشرتها شرطة العاصمة على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.
وأصيب 6 من أفراد الشرطة وعدد آخر من الأشخاص أمس السبت خلال مشاجرات وقعت بالموكب الذي كان ضمن مهرجان في حي جاهانجيربوري بنيودلهي.
وقالت الشرطة إنه "يجري تحديد هوية مثيري الشغب الباقين لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة".
ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الاشتباكات. وخلال الأسابيع الماضية، اندلعت مواجهة دينية بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة خلال مواكب دينية في عدة أجزاء من البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، شجع حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجماعات الدينية المتشددة على تبني قضايا يقولون إنها تدافع عن العقيدة الهندوسية، على الرغم من أن حزبه نفى أي تصاعد في حدة التوترات الطائفية خلال عهد مودي.
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