https://arabic.sputniknews.com/20220417/بايرن-ميونخ-يقترب-خطوة-أخرى-من-لقب-الدوري-الألماني-بالفوز-في-ملعب-أرمينيا-بيليفيلد-1061308612.html
بايرن ميونخ يقترب خطوة أخرى من لقب الدوري الألماني بالفوز في ملعب أرمينيا بيليفيلد
بايرن ميونخ يقترب خطوة أخرى من لقب الدوري الألماني بالفوز في ملعب أرمينيا بيليفيلد
عزز فريق بايرن ميونخ من تقدمه نحو لقب بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه أرمينيا بيليفيلد ضمن مواجهات الجولة الـ 30. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T19:04+0000
2022-04-17T19:04+0000
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مجتمع
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وجاء الهدف الأول للبايرن بنيران صديقة عبر المدافع جاكوب لاورسن في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف سيرغي جنابري هدفا آخر بالدقيقة 45+7 من زمن الشوط الأول، قبل أن يحرز جمال موسيالا الهدف الثالث قبل 6 دقائق على نهاية المباراة.وبهذه النتيجة تقدم البايرن في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 72، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند قبل 4 جولات على نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد بيليفيلد عند 26 نقطة في المركز الـ17.وأجرى جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، بعض التعديلات على تشكيلة وخطة فريقه خلال مواجهة أرمينيا بيليفيلد.وقرر ناجلسمان التحول إلى طريقة 4-3-3 بعدما دفع بالثلاثي جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا ومارسيل سابيتزر في خط الوسط من البداية.ووضع المدرب الألماني مواطنه ليروي ساني على مقاعد البدلاء برفقة جمال موسيالا، مفضلا الاعتماد على الثلاثي سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/بايرن-ميونخ-يخوض-مباراة-في-الدوري-الألماني-بـ12-لاعبا-1060786132.html
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مجتمع
بايرن ميونخ يقترب خطوة أخرى من لقب الدوري الألماني بالفوز في ملعب أرمينيا بيليفيلد
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عزز فريق بايرن ميونخ من تقدمه نحو لقب بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه أرمينيا بيليفيلد ضمن مواجهات الجولة الـ 30.
وجاء الهدف الأول للبايرن بنيران صديقة عبر المدافع جاكوب لاورسن في الدقيقة العاشرة، فيما أضاف سيرغي جنابري هدفا آخر بالدقيقة 45+7 من زمن الشوط الأول، قبل أن يحرز جمال موسيالا الهدف الثالث قبل 6 دقائق على نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة تقدم البايرن في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا بوصوله للنقطة 72، متقدمًا بفارق 9 نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند قبل 4 جولات على نهاية الموسم، فيما تجمد رصيد بيليفيلد عند 26 نقطة في المركز الـ17.
وأجرى جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، بعض التعديلات على تشكيلة وخطة فريقه خلال مواجهة أرمينيا بيليفيلد.
وقرر ناجلسمان التحول إلى طريقة 4-3-3 بعدما دفع بالثلاثي جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا ومارسيل سابيتزر في خط الوسط من البداية.
ووضع المدرب الألماني مواطنه ليروي ساني على مقاعد البدلاء برفقة جمال موسيالا، مفضلا الاعتماد على الثلاثي سيرجي جنابري، توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم.