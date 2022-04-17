https://arabic.sputniknews.com/20220417/بتوصية-من-الجيش-الإيراني-وقف-الرحلات-الجوية-غدا-الاثنين-في-جميع-مطارات-طهران-1061293093.html

بتوصية من الجيش الإيراني... وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران

بتوصية من الجيش الإيراني... وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، أنه تقرر وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران، وذلك بناء على توصية الجيش الإيراني. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T12:22+0000

2022-04-17T12:22+0000

2022-04-17T12:22+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054526887_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_91b5ca6d2ffa6cf4d54851af50bc0b2b.jpg

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن مساعد رئيس شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية مسعود نيك بخت، قوله إنه تقرر باقتراح من جيش الإيراني، وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في المطارات الموجودة في طهران بما في ذلك مهر أباد، والإمام الخميني، وبيام وغيرها.وأوضح المسؤول الإيراني أن السبب في ذلك هو إقامة استعراض جوي للقوات المسلحة حيث سيجري بالتنسيق الوثيق بين الجيش وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية.وأكد أنه تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المشاركة في الاستعراض والرحلات الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بكل-قوة-على-أي-تهديد-1061283706.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن