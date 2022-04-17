https://arabic.sputniknews.com/20220417/بتوصية-من-الجيش-الإيراني-وقف-الرحلات-الجوية-غدا-الاثنين-في-جميع-مطارات-طهران-1061293093.html
بتوصية من الجيش الإيراني... وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران
بتوصية من الجيش الإيراني... وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران
أعلنت السلطات الإيرانية، أنه تقرر وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران، وذلك بناء على توصية الجيش الإيراني. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:22+0000
2022-04-17T12:22+0000
2022-04-17T12:22+0000
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ونقلت وكالة أنباء فارس، عن مساعد رئيس شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية مسعود نيك بخت، قوله إنه تقرر باقتراح من جيش الإيراني، وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في المطارات الموجودة في طهران بما في ذلك مهر أباد، والإمام الخميني، وبيام وغيرها.وأوضح المسؤول الإيراني أن السبب في ذلك هو إقامة استعراض جوي للقوات المسلحة حيث سيجري بالتنسيق الوثيق بين الجيش وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية.وأكد أنه تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المشاركة في الاستعراض والرحلات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/قائد-الجيش-الإيراني-سنرد-بكل-قوة-على-أي-تهديد-1061283706.html
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بتوصية من الجيش الإيراني... وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران
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أعلنت السلطات الإيرانية، أنه تقرر وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في جميع مطارات طهران، وذلك بناء على توصية الجيش الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء فارس
، عن مساعد رئيس شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية مسعود نيك بخت، قوله إنه تقرر باقتراح من جيش الإيراني، وقف الرحلات الجوية غدا الاثنين في المطارات الموجودة في طهران بما في ذلك مهر أباد، والإمام الخميني، وبيام وغيرها.
وأضاف أن وقف الرحلات من المطارات سيكون مؤقتا، حيث سيبدأ من الساعة 7:00 وحتى الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأوضح المسؤول الإيراني أن السبب في ذلك هو إقامة استعراض جوي للقوات المسلحة حيث سيجري بالتنسيق الوثيق بين الجيش وشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية.
وأكد أنه تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على سلامة الرحلات الجوية المشاركة في الاستعراض والرحلات الأخرى.