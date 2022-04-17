https://arabic.sputniknews.com/20220417/بغداد-ترد-على-التقرير-الأمريكي-حول-حقوق-الإنسان-في-العراق-وتؤكد-أنه-يفتقر-للدقة-1061302999.html
بغداد ترد على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق وتؤكد أنه "يفتقر للدقة"
بغداد ترد على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق وتؤكد أنه "يفتقر للدقة"
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق يفتقر للدقة". 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:04+0000
2022-04-17T16:04+0000
2022-04-17T16:04+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الخارجية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع، أن "وزير الخارجية فواد حسين عقد اجتماعا ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنية، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية ودائرة أمريكا والمكتب الإعلامي".وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".وأكد الوزير، وفقا للبيان، أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة"، مشدداً على "أهمية الاستمرار بالاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أمريكا-تقول-إنها-تدعم-العراق-وشركاء-آخرين-في-مواجهة-تهديدات-إيران-1059866760.html
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بغداد ترد على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق وتؤكد أنه "يفتقر للدقة"
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن "التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العراق يفتقر للدقة".
وقالت الخارجية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع
، أن "وزير الخارجية فواد حسين عقد اجتماعا ضم الوكيل الأقدم لشؤون العلاقات السياسية والثنائية نزار الخير الله، ووكيل الوزارة للشؤون القانونيّة ومتعددة الأطراف قحطان طه خلف، ورؤساء الدوائر المعنية، حقوق الإنسان ودائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية ودائرة أمريكا والمكتب الإعلامي".
وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات في العراق، كما استمع الوزير لوجهات النظر الفنية إثر المتابعات التي قامت بها الدوائر الاختصاص".
وأكد الوزير، وفقا للبيان، أن "التقرير يفتقر للدقة ويستند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال سنوات سابقة"، مشدداً على "أهمية الاستمرار بالاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن".