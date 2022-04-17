https://arabic.sputniknews.com/20220417/بـ-9-لاعبين-فقط-المصري-يصعق-نهضة-بركان-المغربي-في-الكونفيدرالية-الأفريقية-فيديو-1061312561.html
بـ 9 لاعبين فقط المصري يصعق نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية.. فيديو
بـ 9 لاعبين فقط المصري يصعق نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية.. فيديو
حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا صعبا ومثيرا على نظيره نهضة بركان المغربي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ستاد برج العرب في... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T23:01+0000
2022-04-17T23:01+0000
2022-04-17T23:01+0000
المصري البورسعيدي
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المصري أكمل المباراة بـ 9 لاعبين فقط بعد طرد لاعبين، في سيناريو مثير خلال المباراة، ليحقق المفاجأة ويحرز هدف الفوز في ظل النقص العددي في صفوفه.سجل للمصري عمرو مرعي في الدقيقة 12 وهيثم العيوني في الدقيقة 83، فيما سجل لنهضة بركان حمزة الركراكي في الدقيقة 18.ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل على ملعب البركان بالمغرب، لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المصري البورسعيدي
بـ 9 لاعبين فقط المصري يصعق نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية.. فيديو
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حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا صعبا ومثيرا على نظيره نهضة بركان المغربي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
المصري أكمل المباراة بـ 9 لاعبين فقط بعد طرد لاعبين
، في سيناريو مثير خلال المباراة، ليحقق المفاجأة ويحرز هدف الفوز في ظل النقص العددي في صفوفه.
سجل للمصري عمرو مرعي في الدقيقة 12 وهيثم العيوني في الدقيقة 83، فيما سجل لنهضة بركان حمزة الركراكي في الدقيقة 18.
ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل على ملعب البركان بالمغرب، لحسم الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.