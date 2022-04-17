https://arabic.sputniknews.com/20220417/بنزيما-يحقق-إنجازا-في-الدوري-الإسباني-بعد-هدفه-القاتل-في-إشبيلية-1061312434.html
بنزيما يحقق إنجازا في الدوري الإسباني بعد هدفه القاتل في إشبيلية
بنزيما يحقق إنجازا في الدوري الإسباني بعد هدفه القاتل في إشبيلية
واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، مسيرته الرائعة هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 92 أمام خصم عنيد وهو فريق... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T22:27+0000
2022-04-17T22:27+0000
2022-04-17T22:27+0000
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
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وفاز ريال مدريد بنتيجة (3-2) ضد إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليغا، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.وبهذا الهدف القاتل وصل بنزيما لأفضل سجل تهديفي له في الدوري الإسباني منذ انضمامه لريال مدريد برصيد 25 هدفا.وبذلك يتخطى بنزيما سجله السابق حين سجل 24 هدفا في موسم (2015-2016)، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بعد هذا الانتصار، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وإشبيلية-3-2-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1061311755.html
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كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد
بنزيما يحقق إنجازا في الدوري الإسباني بعد هدفه القاتل في إشبيلية
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واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، مسيرته الرائعة هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 92 أمام خصم عنيد وهو فريق إشبيلية الأندلسي.
وفاز ريال مدريد بنتيجة (3-2) ضد إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 32 من الليغا
، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.
وبهذا الهدف القاتل وصل بنزيما لأفضل سجل تهديفي له في الدوري الإسباني منذ انضمامه لريال مدريد برصيد 25 هدفا.
وبذلك يتخطى بنزيما سجله السابق حين سجل 24 هدفا في موسم (2015-2016)، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا بعد هذا الانتصار، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.