https://arabic.sputniknews.com/20220417/بيان-مصري-بشأن-ما-تردد-حول-منع-الاستيراد-من-الشركات-السعودية-1061300143.html

بيان مصري بشأن ما تردد حول منع الاستيراد من الشركات السعودية

بيان مصري بشأن ما تردد حول منع الاستيراد من الشركات السعودية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول فرض قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T14:56+0000

2022-04-17T14:56+0000

2022-04-17T14:56+0000

مصر

السعودية

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وحسب البيان، نفت الوزارة صدور أي قرارات من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري.وأشار في بيان إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري.ولفت إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.كما أكد البيان على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، وذلك في ضوء علاقات الأخوة والصداقة التي تربط قيادة وحكومتي وشعبا البلدين الشقيقين.وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، قد أصدرت أمس السبت، قرارا بوقف مئات الشركات من تصدير منتجاتها إلى مصر.وتضمنت القائمة شركات من عدد من الدول كثير منها من تركيا، إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات وتونس والأردن والكويت، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا واليونان وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب شركات مصرية قد تكون مناطق حرة.ومن أبرز هذه الشركات شركة المراعي الغذائية السعودية والتي تتضمن منتجاتها علامات تجارية مثل منتجات المراعي وضمت القائمة شركة نستله للمياه المعدنية.ومن بين هذه الشركات أيضا شركة يونيليفر البريطانية التي تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات.وذكرت الوزارة أن بعض الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر.كما أن هناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، وفقا للوزارة.

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