تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAالسياح الأجانب والسكان المحليون يشاركون في المعارك المائية للاحتفال بالعام التايلاندي الجديد، المعروف محليا باسم "سونغكران"، بانكوك، تايلاند، 13 نيسان/ أبريل 2022
السياح الأجانب والسكان المحليون يشاركون في المعارك المائية للاحتفال بالعام التايلاندي الجديد، المعروف محليا باسم "سونغكران"، بانكوك، تايلاند، 13 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
منعت السلطات في تايلاند السائحين من رش المياه على بعضهم البعض خلال أحد الاحتفالات السنوية التي تشهدها البلاد.
ويعتبر رش الماء جزءا تقليديا من احتفال سونغكران السنوي في تايلاند، والذي يقام في العام الحالي في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويرجع السبب وراء حظر أحداث الرش بالمياه إلى اعتقاد الحكومة التايلاندية بأنه من غير المرجح أن يرتدي السائحون أقنعة الوجه عند إلقاء الماء على بعضهم البعض.
وأعرب رئيس وزراء تايلاند عن قلقه بشأن تناثر المياه، وطلب من حكومته زيارة الأماكن السياحية التي تلقى إقبالا كثيفا من السياح، من أجل تذكير الزوار بالحظر الحالي المتعلق برش المياه.
Bangkok City police made announcement in English warning foreign tourists on Khao San Road Thursday b4 6pm they could face a fine up of to 20,000 baht if engage in water fight or foam party. #WhatsHappeningInThailand #Thailand #songkran #Songkran2022 #Khaosan #สงกรานต์2565 pic.twitter.com/oGTcq7PORx— Pravit Rojanaphruk (@PravitR) April 14, 2022
ومن الممكن تغريم أي شخص يخالف قواعد السلامة الصحية العامة الحالية بحد أقصى 1193 دولار أمريكي، أو يواجه السجن لمدة تصل إلى عامين.
وعلاوة على ذلك، فقد يواجه منتهكو القانون غرامة إضافية تصل إلى 597 دولار، بسبب قانون مكافحة الأمراض المعدية.
ولا تزال تايلاند تطبق القواعد الاحترازية الصارمة الخاصة بـ(كوفيد-19)، مع الإلزام بارتداء أقنعة الوجه في معظم الحالات.
Meanwhile in Chiang Mai, police had difficulty imposing the ban on water fight among foreign tourists Thursday afternoon. #WhatsHappeningInThailand #Thailand #ChiangMai #Songkran2022 #Singkran #สงกรานต์2565 #สงกรานต์ไปไหนครับกลัฟเหงามาก #สงกรานต์xKinnPorsche #เชียงใหม่ pic.twitter.com/Gr6RosmNZM— Khaosod English (@KhaosodEnglish) April 14, 2022
ورغم القوانين الجديدة، إلا أن صور حديثة من احتفال سونغكران السنوي تُظهر أن المحتفلين يتجاهلونها ويرشون المياه على بعضهم بالمسدسات المائية، أو من المحتمل أن يكونوا على غير علم بالقواعد الحديثة.