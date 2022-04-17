https://arabic.sputniknews.com/20220417/تايلاند-تحظر-على-السائحين-رش-المياه-عقوبات-تصل-إلى-السجن-عامين-1061287516.html

تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين

تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين

منعت السلطات في تايلاند السائحين من رش المياه على بعضهم البعض خلال أحد الاحتفالات السنوية التي ‏تشهدها البلاد.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T10:07+0000

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ويعتبر رش الماء جزءا تقليديا من احتفال سونغكران السنوي في تايلاند، والذي يقام في العام الحالي في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.ويرجع السبب وراء حظر أحداث الرش بالمياه إلى اعتقاد الحكومة التايلاندية بأنه من غير المرجح أن يرتدي السائحون أقنعة الوجه عند إلقاء الماء على بعضهم البعض.وأعرب رئيس وزراء تايلاند عن قلقه بشأن تناثر المياه، وطلب من حكومته زيارة الأماكن السياحية التي تلقى إقبالا كثيفا من السياح، من أجل تذكير الزوار بالحظر الحالي المتعلق برش المياه.ومن الممكن تغريم أي شخص يخالف قواعد السلامة الصحية العامة الحالية بحد أقصى 1193 دولار أمريكي، أو يواجه السجن لمدة تصل إلى عامين.وعلاوة على ذلك، فقد يواجه منتهكو القانون غرامة إضافية تصل إلى 597 دولار، بسبب قانون مكافحة الأمراض المعدية.ولا تزال تايلاند تطبق القواعد الاحترازية الصارمة الخاصة بـ(كوفيد-19)، مع الإلزام بارتداء أقنعة الوجه في معظم الحالات.ورغم القوانين الجديدة، إلا أن صور حديثة من احتفال سونغكران السنوي تُظهر أن المحتفلين يتجاهلونها ويرشون المياه على بعضهم بالمسدسات المائية، أو من المحتمل أن يكونوا على غير علم بالقواعد الحديثة.

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