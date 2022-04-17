عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تايلاند-تحظر-على-السائحين-رش-المياه-عقوبات-تصل-إلى-السجن-عامين-1061287516.html
تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين
تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين
منعت السلطات في تايلاند السائحين من رش المياه على بعضهم البعض خلال أحد الاحتفالات السنوية التي ‏تشهدها البلاد.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:07+0000
2022-04-17T10:07+0000
أخبار تايلاند
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1061287203_0:8:1947:1103_1920x0_80_0_0_816c5e276f5ed83610e8b497580ce6b5.jpg
ويعتبر رش الماء جزءا تقليديا من احتفال سونغكران السنوي في تايلاند، والذي يقام في العام الحالي في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.ويرجع السبب وراء حظر أحداث الرش بالمياه إلى اعتقاد الحكومة التايلاندية بأنه من غير المرجح أن يرتدي السائحون أقنعة الوجه عند إلقاء الماء على بعضهم البعض.وأعرب رئيس وزراء تايلاند عن قلقه بشأن تناثر المياه، وطلب من حكومته زيارة الأماكن السياحية التي تلقى إقبالا كثيفا من السياح، من أجل تذكير الزوار بالحظر الحالي المتعلق برش المياه.ومن الممكن تغريم أي شخص يخالف قواعد السلامة الصحية العامة الحالية بحد أقصى 1193 دولار أمريكي، أو يواجه السجن لمدة تصل إلى عامين.وعلاوة على ذلك، فقد يواجه منتهكو القانون غرامة إضافية تصل إلى 597 دولار، بسبب قانون مكافحة الأمراض المعدية.ولا تزال تايلاند تطبق القواعد الاحترازية الصارمة الخاصة بـ(كوفيد-19)، مع الإلزام بارتداء أقنعة الوجه في معظم الحالات.ورغم القوانين الجديدة، إلا أن صور حديثة من احتفال سونغكران السنوي تُظهر أن المحتفلين يتجاهلونها ويرشون المياه على بعضهم بالمسدسات المائية، أو من المحتمل أن يكونوا على غير علم بالقواعد الحديثة.
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1061287203_202:0:1933:1298_1920x0_80_0_0_7411bb33d11b8cd4a3d94dd4239d2406.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تايلاند, العالم

تايلاند تحظر على السائحين رش المياه... عقوبات تصل إلى السجن عامين

10:07 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAالسياح الأجانب والسكان المحليون يشاركون في المعارك المائية للاحتفال بالعام التايلاندي الجديد، المعروف محليا باسم "سونغكران"، بانكوك، تايلاند، 13 نيسان/ أبريل 2022
السياح الأجانب والسكان المحليون يشاركون في المعارك المائية للاحتفال بالعام التايلاندي الجديد، المعروف محليا باسم سونغكران، بانكوك، تايلاند، 13 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
السياح الأجانب والسكان المحليون يشاركون في المعارك المائية للاحتفال بالعام التايلاندي الجديد، المعروف محليا باسم "سونغكران"، بانكوك، تايلاند، 13 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
تابعنا عبرTelegram
منعت السلطات في تايلاند السائحين من رش المياه على بعضهم البعض خلال أحد الاحتفالات السنوية التي ‏تشهدها البلاد.‏
ويعتبر رش الماء جزءا تقليديا من احتفال سونغكران السنوي في تايلاند، والذي يقام في العام الحالي في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويرجع السبب وراء حظر أحداث الرش بالمياه إلى اعتقاد الحكومة التايلاندية بأنه من غير المرجح أن يرتدي السائحون أقنعة الوجه عند إلقاء الماء على بعضهم البعض.
وأعرب رئيس وزراء تايلاند عن قلقه بشأن تناثر المياه، وطلب من حكومته زيارة الأماكن السياحية التي تلقى إقبالا كثيفا من السياح، من أجل تذكير الزوار بالحظر الحالي المتعلق برش المياه.
ومن الممكن تغريم أي شخص يخالف قواعد السلامة الصحية العامة الحالية بحد أقصى 1193 دولار أمريكي، أو يواجه السجن لمدة تصل إلى عامين.
وعلاوة على ذلك، فقد يواجه منتهكو القانون غرامة إضافية تصل إلى 597 دولار، بسبب قانون مكافحة الأمراض المعدية.
ولا تزال تايلاند تطبق القواعد الاحترازية الصارمة الخاصة بـ(كوفيد-19)، مع الإلزام بارتداء أقنعة الوجه في معظم الحالات.
ورغم القوانين الجديدة، إلا أن صور حديثة من احتفال سونغكران السنوي تُظهر أن المحتفلين يتجاهلونها ويرشون المياه على بعضهم بالمسدسات المائية، أو من المحتمل أن يكونوا على غير علم بالقواعد الحديثة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала