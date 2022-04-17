https://arabic.sputniknews.com/20220417/تحويل-كاتدرائية-بنغازي-إلى-مسجد-الإمام-مالك-بن-أنس-في-ليبيا-1061309382.html
تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد الإمام مالك بن أنس في ليبيا
تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد الإمام مالك بن أنس في ليبيا
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا النيابة العامة في بنغازي بالتحقيق في واقعة تحويل كاتدرائية بنغازي التاريخية إلى مسجد الإمام مالك بن أنس. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T19:30+0000
2022-04-17T19:30+0000
2022-04-17T19:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المنظمة العربية، في بيان رسمي، إنها "تتابع بقلق بالغ ما أثير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وما تم تداوله لدى بعض المدونين، من تحويل مبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد، وتعليق لوحة تحمل لاسم الامام "مالك بن أنس" على المبنى".وأضافت أن ذلك "يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، كما يشكل انتهاكا للحق في حماية التراث وضمان التنوع الثقافي"، مؤكدة أن "هذه الكاتدرائية تعتبر من المباني التاريخية وتعد من أملاك الدولة الليبية، ولا يجوز التصرف فيها".وحملت المنظمة "المسؤولية القانونية لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمخالفتها القانون رقم 3 لسنة 1995"، داعي مكتب النائب العام والسلطات المختصة بالمنطقة الشرقية لوقف عملية طمس جزء من تاريخ الأمة الليبية.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، "أن ما حدث أمر مؤسف أن يحصل هذا الأمر لمعلم تاريخي"، مضيفا: "أصبحنا نخشى أن يحصل لهذه المعالم المسيحية ما حصل للزوايا الصوفية".وأكد الحر، "أن الدين الإسلامي الحنيف الذي يحمي حريات الناس أجمعين، ويحمي سلامة الناس والشجر والحجر والصوامع في حالات الحروب، ببقى في غنى تام عن اقامة مساجد على حساب دور عبادة الأديان السماوية الأخرى، أو على حساب مكونات في تاريخ الأمم".
https://arabic.sputniknews.com/20170823/ليبيا-الموساد-إسرائيل-إمام-مسجد-1025781336.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
تحويل كاتدرائية بنغازي إلى مسجد الإمام مالك بن أنس في ليبيا
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طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا النيابة العامة في بنغازي بالتحقيق في واقعة تحويل كاتدرائية بنغازي التاريخية إلى مسجد الإمام مالك بن أنس.
وقالت المنظمة العربية، في بيان رسمي، إنها "تتابع بقلق بالغ ما أثير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وما تم تداوله لدى بعض المدونين، من تحويل مبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي إلى مسجد، وتعليق لوحة تحمل لاسم الامام "مالك بن أنس" على المبنى".
وأضافت أن ذلك "يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، كما يشكل انتهاكا للحق في حماية التراث وضمان التنوع الثقافي"، مؤكدة أن "هذه الكاتدرائية تعتبر من المباني التاريخية وتعد من أملاك الدولة الليبية، ولا يجوز التصرف فيها".
وحملت المنظمة "المسؤولية القانونية لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمخالفتها القانون رقم 3 لسنة 1995"، داعي مكتب النائب العام والسلطات المختصة بالمنطقة الشرقية لوقف عملية طمس جزء من تاريخ الأمة الليبية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك
" أوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، "أن ما حدث أمر مؤسف أن يحصل هذا الأمر لمعلم تاريخي"، مضيفا: "أصبحنا نخشى أن يحصل لهذه المعالم المسيحية ما حصل للزوايا الصوفية".
وأكد الحر، "أن الدين الإسلامي الحنيف الذي يحمي حريات الناس أجمعين، ويحمي سلامة الناس والشجر والحجر والصوامع في حالات الحروب، ببقى في غنى تام عن اقامة مساجد على حساب دور عبادة الأديان السماوية الأخرى، أو على حساب مكونات في تاريخ الأمم".