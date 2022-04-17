https://arabic.sputniknews.com/20220417/تركيا-تنشئ-شركة-طيران-لنقل-السياح-من-روسيا-1061289783.html
تركيا تنشئ شركة طيران لنقل السياح من روسيا
تركيا تنشئ شركة طيران لنقل السياح من روسيا
تستعد تركيا لإنشاء شركة طيران ستطلق عليها اسم "Southwind" (الرياح الجنوبية)، لنقل السياح الروس إلى منتجعاتها السياحية التركية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:17+0000
2022-04-17T11:17+0000
2022-04-17T11:17+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
السياح الروس
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ومن المنتظر أن تبدأ الشركة العمل في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وفقا لبيانات نشرتها بوابة معلومات "مطار هابر". وستتخذ الشركة من مدينة أنطاليا السياحية التركية مقرا لها.ويتكون أسطول الطائرات من خمس طائرات إيرباص، منها ثلاث كبيرة الحجم واثنتان صغيرتان.وبحسب مطار هابر، تمت الموافقة بالفعل على طلب إنشاء هذه الشركة من قبل هيئة الطيران المدني التركية.وأعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار.يذكر أن تركيا التي تستقبل سنويا مئات الآلاف من السياح الروس، كانت قد نأت بنفسها عن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنتها موسكو يوم 24 شباط/فبراير الفائت، لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية الجديدة هناك وإلزام كييف بصفة الدولة المحايدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/تركيا-تقرر-دعم-قطاع-السياحة-لضمان-2-مليون-سائح-روسي-1061070115.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, السياح الروس
تركيا تنشئ شركة طيران لنقل السياح من روسيا
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تستعد تركيا لإنشاء شركة طيران ستطلق عليها اسم "Southwind" (الرياح الجنوبية)، لنقل السياح الروس إلى منتجعاتها السياحية التركية.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركة العمل في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وفقا لبيانات نشرتها بوابة معلومات "مطار هابر". وستتخذ الشركة من مدينة أنطاليا السياحية التركية مقرا لها.
ويتكون أسطول الطائرات من خمس طائرات إيرباص، منها ثلاث كبيرة الحجم واثنتان صغيرتان.
وبحسب مطار هابر، تمت الموافقة بالفعل على طلب إنشاء هذه الشركة من قبل هيئة الطيران المدني التركية.
وأعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا
، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار.
يذكر أن تركيا التي تستقبل سنويا مئات الآلاف من السياح الروس
، كانت قد نأت بنفسها عن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنتها موسكو يوم 24 شباط/فبراير الفائت، لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية الجديدة هناك وإلزام كييف بصفة الدولة المحايدة.