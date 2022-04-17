https://arabic.sputniknews.com/20220417/تطويق-بغداد-بأربعة-أطواق-أمنية-لمنع-تسلل-الإرهابيين-خلال-رمضان-1061280904.html
تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان
تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان
أعلنت السلطات الأمنية في العراق تطويق العاصمة بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال شهر رمضان. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:49+0000
2022-04-17T06:49+0000
2022-04-17T06:49+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f32a06695f9b5251f866c410b5dcb78.jpg
جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال سليم إن عصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي دائما ما تستهدف المناسبات.وأوضح أن هذه الأطواق الأمنية تهدف إلى إحباط مخطط للعصابات الإرهابية التي تسعى لاستهداف العاصمة والمحافظات بتفجيرات انتحارية وعجلات مفخخة خلال شهر رمضان.وأكد قائد عمليات بغداد على وجود متابعة استخبارية من جميع الوكالات والأجهزة الاستخبارية العاملة ضمن مقاطع المسؤولية.ولفت إلى وجود انتشار أمني واسع بعد وقت الإفطار وحتى أوقات السحور قرب الأسواق سواء في الكرادة وغيرها من المناطق.وبين أن هذا الانتشار في إطار خطة أمنية لحماية المتبضعين لاسيما في أيام عيد الفطر المبارك.وذكر أن النصف الأول من شهر رمضان شهد إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في مناطق حزام بغداد وحتى داخل بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مقتل-جنديين-واصابة-اثنين-خلال-تفكيك-عبوة-شرقي-العراق-1061278130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44ff688c17e243567ce03ea1418c6101.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمنية في العراق تطويق العاصمة بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال شهر رمضان.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية
.
وقال سليم إن عصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي دائما ما تستهدف المناسبات.
وأوضح أن هذه الأطواق الأمنية تهدف إلى إحباط مخطط للعصابات الإرهابية التي تسعى لاستهداف العاصمة والمحافظات بتفجيرات انتحارية وعجلات مفخخة خلال شهر رمضان.
وأكد قائد عمليات بغداد
على وجود متابعة استخبارية من جميع الوكالات والأجهزة الاستخبارية العاملة ضمن مقاطع المسؤولية.
ولفت إلى وجود انتشار أمني واسع بعد وقت الإفطار وحتى أوقات السحور قرب الأسواق سواء في الكرادة وغيرها من المناطق.
وبين أن هذا الانتشار في إطار خطة أمنية لحماية المتبضعين لاسيما في أيام عيد الفطر المبارك.
وذكر أن النصف الأول من شهر رمضان شهد إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في مناطق حزام بغداد وحتى داخل بغداد.