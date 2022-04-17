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تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان
تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان
أعلنت السلطات الأمنية في العراق تطويق العاصمة بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال شهر رمضان. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:49+0000
2022-04-17T06:49+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال سليم إن عصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي دائما ما تستهدف المناسبات.وأوضح أن هذه الأطواق الأمنية تهدف إلى إحباط مخطط للعصابات الإرهابية التي تسعى لاستهداف العاصمة والمحافظات بتفجيرات انتحارية وعجلات مفخخة خلال شهر رمضان.وأكد قائد عمليات بغداد على وجود متابعة استخبارية من جميع الوكالات والأجهزة الاستخبارية العاملة ضمن مقاطع المسؤولية.ولفت إلى وجود انتشار أمني واسع بعد وقت الإفطار وحتى أوقات السحور قرب الأسواق سواء في الكرادة وغيرها من المناطق.وبين أن هذا الانتشار في إطار خطة أمنية لحماية المتبضعين لاسيما في أيام عيد الفطر المبارك.وذكر أن النصف الأول من شهر رمضان شهد إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في مناطق حزام بغداد وحتى داخل بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مقتل-جنديين-واصابة-اثنين-خلال-تفكيك-عبوة-شرقي-العراق-1061278130.html
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أخبار العراق اليوم

تطويق بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال رمضان

06:49 GMT 17.04.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIقوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت السلطات الأمنية في العراق تطويق العاصمة بغداد بأربعة أطواق أمنية لمنع تسلل الإرهابيين خلال شهر رمضان.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.
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وقال سليم إن عصابات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابي دائما ما تستهدف المناسبات.
وأوضح أن هذه الأطواق الأمنية تهدف إلى إحباط مخطط للعصابات الإرهابية التي تسعى لاستهداف العاصمة والمحافظات بتفجيرات انتحارية وعجلات مفخخة خلال شهر رمضان.
وأكد قائد عمليات بغداد على وجود متابعة استخبارية من جميع الوكالات والأجهزة الاستخبارية العاملة ضمن مقاطع المسؤولية.
ولفت إلى وجود انتشار أمني واسع بعد وقت الإفطار وحتى أوقات السحور قرب الأسواق سواء في الكرادة وغيرها من المناطق.
وبين أن هذا الانتشار في إطار خطة أمنية لحماية المتبضعين لاسيما في أيام عيد الفطر المبارك.
وذكر أن النصف الأول من شهر رمضان شهد إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في مناطق حزام بغداد وحتى داخل بغداد.
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