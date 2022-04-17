تغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:27 GMT 17.04.2022
فولودين: زيلينسكي يريد كسب الوقت بغية اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد كسب بعض الوقت من خلال اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية.
وأشار فولودين على صفحته على منصة "تلغرام" إلى أن "زيلينسكي قال الشيء نفسه قبل المحادثات التي انعقدت في تركيا، عندما كان الجيش الروسي متمركزًا بالقرب من كييف".
وتابع فولودين قائلا: "خفضت روسيا نشاطها في هذا الاتجاه وسحبت قواتها، وبعد ذلك كان هناك استفزازات في بوتشا ورفضت كييف التزاماتها.
وخلص فولودين قائلا: "اليوم يتم اقتراح نفس السيناريو والسبب واضح يريد كسب الوقت بينما يلجأ في نفس الوقت إلى حلف شمال الأطلسي للحصول على المساعدة العسكرية".
05:58 GMT 17.04.2022
الدفاع الروسية: نضمن سلامة جميع المستسلمين في معمل "أزوف ستال"
قالت رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، إن حدة الاتصالات اللاسلكية بين مقاتلي التشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب المحاصرين في معمل أزوف ستال ارتفعت بشكل حاد اليوم.
وأضافت الدفاع الروسية، أن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.
وتابعت الدفاع الروسية، أنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.
وقال ميزينتسيف: "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة، تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل/نيسان 2022. نضمن حياة جميع المستسلمين".
هذا وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.