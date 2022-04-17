تغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

فولودين: زيلينسكي يريد كسب الوقت بغية اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد كسب بعض الوقت من خلال اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية.

وأشار فولودين على صفحته على منصة "تلغرام" إلى أن "زيلينسكي قال الشيء نفسه قبل المحادثات التي انعقدت في تركيا، عندما كان الجيش الروسي متمركزًا بالقرب من كييف".

وتابع فولودين قائلا: "خفضت روسيا نشاطها في هذا الاتجاه وسحبت قواتها، وبعد ذلك كان هناك استفزازات في بوتشا ورفضت كييف التزاماتها.

وخلص فولودين قائلا: "اليوم يتم اقتراح نفس السيناريو والسبب واضح يريد كسب الوقت بينما يلجأ في نفس الوقت إلى حلف شمال الأطلسي للحصول على المساعدة العسكرية".