https://arabic.sputniknews.com/20220417/تفاصيل-اختطاف-أحد-العاملين-في-مسلسل-يتناول-جرائم-داعش-بالتزامن-مع-بداية-عرضه-1061281902.html

تفاصيل اختطاف أحد العاملين في مسلسل يتناول جرائم "داعش" بالتزامن مع بداية عرضه

تفاصيل اختطاف أحد العاملين في مسلسل يتناول جرائم "داعش" بالتزامن مع بداية عرضه

تعرض أحد أفراد طاقم عمل المسلسل التلفزيوني "بطلوع الروح" للاختطاف، وذلك مع بداية عرض أولى ‏حلقاته أمس السبت.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T07:28+0000

2022-04-17T07:28+0000

2022-04-17T07:53+0000

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ونفت الشركة المنتجة للمسلسل "صباح إخوان"، في بيان لها أمس السبت، أن يكون الفنان المصري، أحمد السعدني، هو من تعرّض للخطف عند مفرق بلدة الطيبة في بعلبك في لبنان، وأوضحت أنه "بألف خير، والخبر عار من الصحة، وأكدت أن المخطوف هو موظف يعمل في الشركة، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".من ناحيتها، كشفت بطلة المسلسل الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أن المختطف هو محاسب الشركة، وكان المختطفون يعلمون أن معه أموالا، فاعترضوا طريقه وأطلقوا النار على السيارة التي كان يتواجد بها، واختطفوه.ومسلسل "بطلوع الروح" يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.وتدور أحداث المسلسل حول "روح"، التي تذهب إلى الرقة حيث مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا)، عبر خديعة تتعرض لها، وتعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

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رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر