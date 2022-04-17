https://arabic.sputniknews.com/20220417/تفاصيل-اختطاف-أحد-العاملين-في-مسلسل-يتناول-جرائم-داعش-بالتزامن-مع-بداية-عرضه-1061281902.html
تفاصيل اختطاف أحد العاملين في مسلسل يتناول جرائم "داعش" بالتزامن مع بداية عرضه
تفاصيل اختطاف أحد العاملين في مسلسل يتناول جرائم "داعش" بالتزامن مع بداية عرضه
تعرض أحد أفراد طاقم عمل المسلسل التلفزيوني "بطلوع الروح" للاختطاف، وذلك مع بداية عرض أولى حلقاته أمس السبت. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:28+0000
2022-04-17T07:28+0000
2022-04-17T07:53+0000
رمضان
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052644638_0:0:2841:1599_1920x0_80_0_0_8ca1e58fad563465f1e022cff3452026.jpg
ونفت الشركة المنتجة للمسلسل "صباح إخوان"، في بيان لها أمس السبت، أن يكون الفنان المصري، أحمد السعدني، هو من تعرّض للخطف عند مفرق بلدة الطيبة في بعلبك في لبنان، وأوضحت أنه "بألف خير، والخبر عار من الصحة، وأكدت أن المخطوف هو موظف يعمل في الشركة، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".من ناحيتها، كشفت بطلة المسلسل الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" أن المختطف هو محاسب الشركة، وكان المختطفون يعلمون أن معه أموالا، فاعترضوا طريقه وأطلقوا النار على السيارة التي كان يتواجد بها، واختطفوه.ومسلسل "بطلوع الروح" يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.وتدور أحداث المسلسل حول "روح"، التي تذهب إلى الرقة حيث مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا)، عبر خديعة تتعرض لها، وتعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052644638_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d84e0be8db95a6a166382a2326644828.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان, مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
تفاصيل اختطاف أحد العاملين في مسلسل يتناول جرائم "داعش" بالتزامن مع بداية عرضه
07:28 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
تعرض أحد أفراد طاقم عمل المسلسل التلفزيوني "بطلوع الروح" للاختطاف، وذلك مع بداية عرض أولى حلقاته أمس السبت.
ونفت الشركة المنتجة للمسلسل "صباح إخوان"، في بيان لها أمس السبت، أن يكون الفنان المصري، أحمد السعدني، هو من تعرّض للخطف عند مفرق بلدة الطيبة في بعلبك في لبنان، وأوضحت أنه "بألف خير، والخبر عار من الصحة، وأكدت أن المخطوف هو موظف يعمل في الشركة، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
من ناحيتها، كشفت بطلة المسلسل الفنانة المصرية، إلهام شاهين، في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي"
أن المختطف هو محاسب الشركة، وكان المختطفون يعلمون أن معه أموالا، فاعترضوا طريقه وأطلقوا النار على السيارة التي كان يتواجد بها، واختطفوه.
ومسلسل "بطلوع الروح" يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.
وتدور أحداث المسلسل حول "روح"، التي تذهب إلى الرقة حيث مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا)، عبر خديعة تتعرض لها، وتعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.