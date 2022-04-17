https://arabic.sputniknews.com/20220417/تونس-السلطات-تحاول-كشف-ملابسات-غرق-سفينة-بعد-إنقاذ-طاقمها-1061285789.html

تونس… السلطات تحاول كشف ملابسات غرق سفينة بعد إنقاذ طاقمها

تونس… السلطات تحاول كشف ملابسات غرق سفينة بعد إنقاذ طاقمها

تجري السلطات التونسية تحقيقا للتعرف على ملابسات غرق سفينة بالقرب من ميناء قابس للتعرف على طبيعة نشاطها وتحركاتها خلال الفترة الأخيرة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T09:30+0000

2022-04-17T09:30+0000

2022-04-17T09:30+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، في تقرير عن الحادث، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة النقل التونسية أعلنت فتح تحقيق وفقا للقانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية لكشف ملابسات حادث غرق السفينة ''أكسيلو''، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ولفتت القناة إلى أن وزير النقل يترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى منطقة غرق السفينة لبحث الإجراءات الميدانية العاجلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تسبب في تلوث بحري.وأوضحت القناة أن الأطقم البحرية المختصة تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه يستعدون لمواجهة أي سيناريوهات محتملة يمكن اللجوء إليها لتفادي حدوث تسرب المواد البترولية من السفينة الغارقة.

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