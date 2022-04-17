عربي
الدفاع الروسية: تحرير رهائن مسجد ماريوبول ومقتل عشرات المرتزقة وتدمير معمل ذخيرة في ضواحي كييف
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تونس-السلطات-تحاول-كشف-ملابسات-غرق-سفينة-بعد-إنقاذ-طاقمها-1061285789.html
تونس… السلطات تحاول كشف ملابسات غرق سفينة بعد إنقاذ طاقمها
تونس… السلطات تحاول كشف ملابسات غرق سفينة بعد إنقاذ طاقمها
تجري السلطات التونسية تحقيقا للتعرف على ملابسات غرق سفينة بالقرب من ميناء قابس للتعرف على طبيعة نشاطها وتحركاتها خلال الفترة الأخيرة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:30+0000
2022-04-17T09:30+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103599/56/1035995640_46:0:1557:850_1920x0_80_0_0_080c1a26520ee6083b0b1bc1463c450c.png
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، في تقرير عن الحادث، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة النقل التونسية أعلنت فتح تحقيق وفقا للقانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية لكشف ملابسات حادث غرق السفينة ''أكسيلو''، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ولفتت القناة إلى أن وزير النقل يترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى منطقة غرق السفينة لبحث الإجراءات الميدانية العاجلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تسبب في تلوث بحري.وأوضحت القناة أن الأطقم البحرية المختصة تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه يستعدون لمواجهة أي سيناريوهات محتملة يمكن اللجوء إليها لتفادي حدوث تسرب المواد البترولية من السفينة الغارقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/أول-لقطات-لسفينة-النفط-الغارقة-أمام-سواحل-تونس-فيديو-1061258041.html
https://arabic.sputniknews.com/20210331/ماذا-يتعلم-العسكريون-من-إغلاق-إيفر-غيفن-لقناة-السويس؟-1048528006.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103599/56/1035995640_235:0:1368:850_1920x0_80_0_0_821b93d4cf5b9478a7ccaf52efe98a63.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس… السلطات تحاول كشف ملابسات غرق سفينة بعد إنقاذ طاقمها

09:30 GMT 17.04.2022
© Photoغرق سفينة
غرق سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
تجري السلطات التونسية تحقيقا للتعرف على ملابسات غرق سفينة بالقرب من ميناء قابس للتعرف على طبيعة نشاطها وتحركاتها خلال الفترة الأخيرة.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، في تقرير عن الحادث، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة النقل التونسية أعلنت فتح تحقيق وفقا للقانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية لكشف ملابسات حادث غرق السفينة ''أكسيلو''، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
أول لقطات لسفينة النفط الغارقة أمام سواحل تونس... فيديو
أمس, 11:52 GMT
ولفتت القناة إلى أن وزير النقل يترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى منطقة غرق السفينة لبحث الإجراءات الميدانية العاجلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تسبب في تلوث بحري.
السفينة العملاقة إيفر جيفن في الممر الملاحي الأهم في العالم قناة السويس، مصر 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2021
ماذا يتعلم العسكريون من إغلاق "إيفر غيفن" لقناة السويس؟
31 مارس 2021, 12:30 GMT
وأوضحت القناة أن الأطقم البحرية المختصة تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه يستعدون لمواجهة أي سيناريوهات محتملة يمكن اللجوء إليها لتفادي حدوث تسرب المواد البترولية من السفينة الغارقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала