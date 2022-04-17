https://arabic.sputniknews.com/20220417/جونسون-بريطانيا-لن-تتوقف-عند-أي-شيء-لضمان-حصول-الأوكرانيين-على-الموارد-التي-يحتاجونها-1061280290.html

جونسون: بريطانيا لن تتوقف عند أي شيء لضمان حصول الأوكرانيين على الموارد التي يحتاجونها

جونسون: بريطانيا لن تتوقف عند أي شيء لضمان حصول الأوكرانيين على الموارد التي يحتاجونها

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تتوقف عند أي شيء لتوفير الموارد اللازمة ‏للأوكرانيين لحماية بلادهم.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T06:17+0000

2022-04-17T06:17+0000

2022-04-17T06:17+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

بوريس جونسون

بريطانيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وكتب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت: "قمت بإخبار صديقي الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد ظهر اليوم بأننا سنقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الأيام المقبلة".وتابع: "لن تتوقف المملكة المتحدة عند أي شيء لضمان حصول الأوكرانيين على الموارد التي يحتاجونها للدفاع عن بلادهم من الهجوم الروسي المستمر".وتأتي تغريدة رئيس الوزراء البريطاني بعدما أدرجته روسيا ووزيرة الخارجية إليزابيث (ليز) تروس ووزير الدفاع بن والاس، على قائمة الأشخاص المحظور دخولهم إلى الأراضي الروسية، ردا على العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "فيما يتعلق بالأعمال العدائية غير المسبوقة للحكومة البريطانية، والمتمثلة على وجه الخصوص في فرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، اتُخذ قرار بإدراج أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية على "قائمة الإيقاف" الروسية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/بوريس-جونسون-يلتقي-زيلينسكي-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-كييف-1061017997.html

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بوريس جونسون, بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم