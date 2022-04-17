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https://arabic.sputniknews.com/20220417/جيش-مالي-يعلن-مقتل-12-إرهابيا-1061293836.html
جيش مالي يعلن مقتل 12 إرهابيا
جيش مالي يعلن مقتل 12 إرهابيا
أعلن الجيش المالي مساء أمس السبت أنه قضى على نحو "12 إرهابيا" بينهم جهادي فرنسي-تونسي، وذلك في غارتين جويتين نفذتا الخميس وسط مالي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:44+0000
2022-04-17T12:44+0000
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أخبار مالي
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وقالت قيادة الأركان في بيان إن القوات المسلحة المالية "حيدت عبر عمليتين جويتين في 14 أبريل 2022 نحو 12 إرهابيا في غابة غانغيل على بعد حوالي 10 كيلومترات من منطقة مورا".وأضافت: "هذه الضربات أتاحت تحييد بعض من أطر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الجهادية المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، ومن بينهم سمير البرهان، وهو إطار إرهابي تونسي-فرنسي يتحدث الفرنسية والعربية". وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".وقال الجيش إنه تحرك "على أساس معلومات تقنية دقيقة جدا تفيد بوجود تجمع للإرهابيين الذين حَضروا لرفع الروح المعنوية لمقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتزويدهم بدعم مالي ولوجستي طال انتظاره".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الأمم-المتحدة-600-مدني-قتلوا-في-مالي-العام-الماضي-1060427246.html
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العالم, أخبار مالي

جيش مالي يعلن مقتل 12 إرهابيا

12:44 GMT 17.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
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أعلن الجيش المالي مساء أمس السبت أنه قضى على نحو "12 إرهابيا" بينهم جهادي فرنسي-تونسي، وذلك في غارتين جويتين نفذتا الخميس وسط مالي.
وقالت قيادة الأركان في بيان إن القوات المسلحة المالية "حيدت عبر عمليتين جويتين في 14 أبريل 2022 نحو 12 إرهابيا في غابة غانغيل على بعد حوالي 10 كيلومترات من منطقة مورا".
وأضافت: "هذه الضربات أتاحت تحييد بعض من أطر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الجهادية المرتبطة بالقاعدة ويقودها إياد أغ غالي، ومن بينهم سمير البرهان، وهو إطار إرهابي تونسي-فرنسي يتحدث الفرنسية والعربية". وفقا لـ "وكالة المغرب العربي".
وقال الجيش إنه تحرك "على أساس معلومات تقنية دقيقة جدا تفيد بوجود تجمع للإرهابيين الذين حَضروا لرفع الروح المعنوية لمقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتزويدهم بدعم مالي ولوجستي طال انتظاره".
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