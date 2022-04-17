https://arabic.sputniknews.com/20220417/حصيلة-ضحايا-هجوم-خوست-شرقي-أفغانستان-يبلغ-44-قتيلا--1061305949.html
حصيلة ضحايا هجوم خوست شرقي أفغانستان ترتفع إلى 44 قتيلا
حصيلة ضحايا هجوم خوست شرقي أفغانستان ترتفع إلى 44 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولاية خوست شرقي أفغانستان، الجمعة الماضي، إلى 44 قتيلا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في دائرة الصحة بولاية خوست شرقي أفغانستان، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم إحصاء 44 قتيلا حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي نفذها الجيش الباكستاني في ولاية خوست".وأضاف أن "من بين تلك الضحايا نساء وأطفال بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين". جاء ذلك في تغريدة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسب نشاطها الإرهابي).وقال المتحدث باسم طالبان: "تندد الإماراة الإسلامية بالهجوم الباكستاني على كونار وخوست، هذه الإجراءات تهدف إلى إثارة العداوة بين البلدين"، واصفة الهجوم بالعمل الوحشي، الذي أسقط قتلى من الأطفال والنساء".وتابع: "على باكستان أن تعلم أنه لا مكسب في الحرب ولا ينبغي أن يجبر الأفغان على بدء الحرب".وأضاف ذبيح الله مجاهد: "يجب على باكستان ألا تكرر مثل هذا الخطأ المتمثل في تثبيط عزيمة الأفغان، فالنتيجة ستكون سلبية، وسيضطر الأفغان للرد دفاعا عن أراضيهم".وشنت الطائرات الحربية الباكستانية غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، السبت الماضي، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست وكونار.ونقلت وكالة أنباء "خاما" الأفغانية، أن الوزارة أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه أنه تم استدعاء خان ظهر السبت، وحضر الاجتماع معه القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية أمير خان متقي، ونائب وزير الدفاع، الحاج الملا شيرين أخوند.وأضاف بيان الخارجية الأفغانية أن المسؤولين الأفغان أدانوا القصف وطالبوا بمنع مثل هذه الضربات في المستقبل، وتابع البيان: "يجب منع جميع التعديات العسكرية بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي كونار وخوست لأن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، ما سيكون له عواقب وخيمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220416/طالبان-تتوعد-باكستان-بالرد-حال-تكرار-هجماتها-على-أفغانستان-1061269493.html
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حصيلة ضحايا هجوم خوست شرقي أفغانستان ترتفع إلى 44 قتيلا
17:49 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 18:32 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي اتّهمت كابول الجيش الباكستاني بتنفيذها في ولاية خوست شرقي أفغانستان، الجمعة الماضي، إلى 44 قتيلا.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في دائرة الصحة بولاية خوست شرقي أفغانستان، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم إحصاء 44 قتيلا حصيلة ضحايا الضربات الجوية التي نفذها الجيش الباكستاني
في ولاية خوست".
وأضاف أن "من بين تلك الضحايا نساء وأطفال بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين".
وأمس توعدت حكومة تيسير الأعمال التابعة لـ "طالبان" في أفغانستان باكستان بالرد في حالة تكرار هجماتها على أفغانستان.
جاء ذلك في تغريدة لذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسب نشاطها الإرهابي).
وقال المتحدث باسم طالبان: "تندد الإماراة الإسلامية بالهجوم الباكستاني
على كونار وخوست، هذه الإجراءات تهدف إلى إثارة العداوة بين البلدين"، واصفة الهجوم بالعمل الوحشي، الذي أسقط قتلى من الأطفال والنساء".
وتابع: "على باكستان أن تعلم أنه لا مكسب في الحرب ولا ينبغي أن يجبر الأفغان على بدء الحرب".
وأضاف ذبيح الله مجاهد: "يجب على باكستان ألا تكرر مثل هذا الخطأ المتمثل في تثبيط عزيمة الأفغان، فالنتيجة ستكون سلبية، وسيضطر الأفغان للرد دفاعا عن أراضيهم".
وشنت الطائرات الحربية الباكستانية غارات جوية في ولايتي خوست وكونار، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا في الولايتين المذكورتين.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، السبت الماضي، إنها استدعت السفير الباكستاني لدى كابول
، منصور أحمد خان، بعد أن شنت طائرات باكستانية غارات جوية على إقليمي خوست وكونار.
ونقلت وكالة أنباء "خاما"
الأفغانية، أن الوزارة أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه أنه تم استدعاء خان ظهر السبت، وحضر الاجتماع معه القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغانية أمير خان متقي، ونائب وزير الدفاع، الحاج الملا شيرين أخوند.
وأضاف بيان الخارجية الأفغانية أن المسؤولين الأفغان أدانوا القصف وطالبوا بمنع مثل هذه الضربات في المستقبل، وتابع البيان: "يجب منع جميع التعديات العسكرية بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي كونار وخوست لأن مثل هذه الأعمال ستؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان، ما سيكون له عواقب وخيمة".