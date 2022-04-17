https://arabic.sputniknews.com/20220417/حمو-بيكا-يتحدث-باكيا-عن-أزمة-منعه-من-الغناء-في-مصر-فيديو-1061305249.html

حمو بيكا يتحدث باكيا عن أزمة منعه من الغناء في مصر... فيديو

حمو بيكا يتحدث باكيا عن أزمة منعه من الغناء في مصر... فيديو

تحدث مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، مجددا عن أزمة منعه من الغناء في مصر، ومعاناته من هذا القرار الذي أصدرته نقابة الموسيقيين. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T17:26+0000

2022-04-17T17:26+0000

2022-04-17T17:26+0000

مجتمع

أخبار الفنانين في مصر

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جاءت تصريحات بيكا خلال استضافته هو وزميله حسن شاكوش في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أوضح خلالها أن المرض الذي أصابه، مرض مناعي، بمعنى أن الجهاز المناعي لديه أصابه خلل يجعله يهاجم أجهزة الجسمي.وتأثر المغني المصري أثناء حديثه عن أزمة منعه من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان المصري، هاني شاكر.وردا على سؤال حول ردة فعله في حال منعه من الغناء خارج مصر أيضا، قال: "هموت نفسي لو اتمنعت عن الغناء بره مصر، أنا موجوع وتعبان".وأكد حمو بيكا، باكيا أنه لم ولن يسامح من وقفوا في طريق نجاحه، وأنه دائم الدعاء على من ظلموه، مستنكرا ما وصفه بتنمر نقيب المهن التمثيلية عليه في إحدى الندوات.وفي وقت سابق، قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لو كان لديه السلطة، لأصدر قرارا بمنع أغاني المهرجانات في المملكة العربية السعودية، مثلما فعل في مصر.جاء ذلك خلال حديثه، عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، عن قراره بمنع تقديم أغاني المهرجانات في الحفلات العلنية في مصر.وأضاف هاني شاكر: "تبقى كارثة لو تم اعتماد لون المهرجانات الشعبية كلغة سائدة في العالم، ويوم القيامة قرب، مع احترامي للمهرجانات واللي بيحبوها ولكن مينفعش إن الصورة عن الفن المصري متاخدة من مطربي المهرجانات الشعبية".وأكد: "لو عندي السُلطة، كان زماني مانع مطربين المهرجانات من الغناء في المملكة العربية السعودية، مش مصر بس".وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، أعلنت عن منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في البلاد.

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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر