https://arabic.sputniknews.com/20220417/خبيرة-تكشف-عن-طريقة-التعامل-مع-الحساسية-الموسمية-1061291596.html
خبيرة تكشف عن طريقة التعامل مع الحساسية الموسمية
خبيرة تكشف عن طريقة التعامل مع الحساسية الموسمية
يصاب الكثير من الأشخاص في بداية فصل الربيع بحمى القش أو التهاب الأنف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:49+0000
2022-04-17T11:49+0000
2022-04-17T11:49+0000
مجتمع
علاج الحساسية
التهاب
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وكشفت اختصاصية أمراض الحساسية والمناعة ناتاليا غارسكوفا لموقع "بريم" الروسي، عن أعراض المرض، والتي تتجلى في شكل احتقان بالأنف وعطاس واحمرار وألم في العين.وخلصت غارسكوفا إلى أنه من أجل مكافحة الحساسية أيضا، من المفيد اتباع نظام غذائي مضاد للحساسية، والسعي لتقليل ملامسة مسببات الحساسية وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لماذا-تظهر-أعراض-حساسية-الربيع-مبكرا-هذا-العام-1059838441.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علاج الحساسية, التهاب
خبيرة تكشف عن طريقة التعامل مع الحساسية الموسمية
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يصاب الكثير من الأشخاص في بداية فصل الربيع بحمى القش أو التهاب الأنف.
وكشفت اختصاصية أمراض الحساسية والمناعة ناتاليا غارسكوفا لموقع "بريم" الروسي، عن أعراض المرض، والتي تتجلى في شكل احتقان بالأنف وعطاس واحمرار وألم في العين.
وأكدت غارسكوفا أنه في مثل هذه الحالة، لا يجب عليك العلاج الذاتي، ولكن استشر إخصائي الحساسية، قائلة: "أحيانا يخلط المرضى بين رد فعل الجسم المميز تجاه الإزهار ونزلات البرد ويعالجون أنفسهم، هذا مضيعة للوقت - هذا خطأ وخطير. بعد كل شيء، يعتبر الربو القصبي أحد أكثر مرافق "الحساسية المهملة" شيوعًا".
وخلصت غارسكوفا إلى أنه من أجل مكافحة الحساسية أيضا، من المفيد اتباع نظام غذائي مضاد للحساسية، والسعي لتقليل ملامسة مسببات الحساسية وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.