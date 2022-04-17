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https://arabic.sputniknews.com/20220417/خبير-عسكري-سقوط-ماريوبل-يفقد-أوكرانيا-أوراقا-استراتيجية--ويسهل-العملية-العسكرية-الروسية--1061294695.html
خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراقا استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية
خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراقا استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل اليوم الأحد يومها الـ53، ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:03+0000
2022-04-17T13:03+0000
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خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراق استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية
خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراق استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراقا استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية

13:03 GMT 17.04.2022
خبير عسكري: سقوط ماريوبل يفقد أوكرانيا أوراق استراتيجية ويسهل العملية العسكرية الروسية
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل اليوم الأحد يومها الـ53، ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"في المنظور العسكري نستطيع أن نقول بإن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسير وفقا للمخطط الذي وضع لها، وأنها تقترب من تحقيق أهدافها الأساسية، التي حددت لها في مرحلتها الأولى".

وأشار حطيط إلى أن سقوط مدينة ماريوبل بأيدي القوات الروسية، له أهمية استراتيجية ولوجستية وعملانية، فهي من جهة حرمت الدولة الأوكرانية مرفأ على بحر أزوف، كما حرمتها من المجمع الصناعي الرئيسي في الجنوب، وبالتالي فتحت الطريق أما القوات الروسية للتقدم غربا باتجاه أوديسا وشبه جزيرة القرم.

ولفت حطيط إلى أنه "سيكون لهذا الإنجاز العسكري تداعيات هامة جدا لصالح العملية العسكرية الروسية، وسيفقد أوكرانيا أوراقا استرتيجية واقتصادية كبرى كانت تعول عليها".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
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