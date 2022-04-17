https://arabic.sputniknews.com/20220417/خبير-ماحصل-في-المسجد-الأقصى-هو-تجاوز-للخطوط-الحمراء-1061291380.html
خبير: "ما حصل في المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمراء"
خبير: "ما حصل في المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمراء"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": وزارة الدفاع الروسية تكشف مصير الطراد "موسكفا"، الجيش الإسرائيلي يقتحم ساحات المسجد الأقصى وإصابات في... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:45+0000
2022-04-17T11:45+0000
2022-04-17T11:48+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1061291222_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_e19c5cbe46ddb578d4ae2e00d36baf70.png
خبير: "ماحصل في المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمراء"
خبير: "ماحصل في المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمراء"
يستمر المشهد الفلسطيني بالتصدر في الساحات العربية وخاصة بعد المواجهات التي حدثت بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينين في المسجد الأقصى وبعد الاعتداءات على المصلين هناك، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين تجاوز المئة، فيما أدانت العديد من الدول العربية هذه الاعتداءات ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية. وتوعدت الفصائل الفلسطينية بعدم السكوت عما يحدث وإن هذه الاعتداءات وخاصة في المسجد الأقصى سيقابلها تصعيد أكثر من قبل فصائل المقاومة .عن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني حسن مرهج لشؤون عسكرية:خبير: " المناورات الصينية قرب تايون رسائل لواشنطن"أعلنت القيادة العسكرية الصينية أن الجيش الصيني سيُجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان. الإعلان الصيني جاء ببيان رسمي للقيادة العسكرية ذكرت فيه أنها أرسلت بالفعل سفنا حربية وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء هذه المناورات في المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني.وعن هذه المناورات قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد في حواره معنا:التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1061291222_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_b2d9a986d2b41b28ba29b43afc1c195c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: "ما حصل في المسجد الأقصى هو تجاوز للخطوط الحمراء"
11:45 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": وزارة الدفاع الروسية تكشف مصير الطراد "موسكفا"، الجيش الإسرائيلي يقتحم ساحات المسجد الأقصى وإصابات في صفوف الفلسطينين، الصين تُجري تدريبات عسكرية قبالة تايوان وجيشُها يستعد لمنع التدخلات هناك.
يستمر المشهد الفلسطيني بالتصدر في الساحات العربية وخاصة بعد المواجهات التي حدثت بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينين في المسجد الأقصى وبعد الاعتداءات على المصلين هناك، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين تجاوز المئة، فيما أدانت العديد من الدول العربية هذه الاعتداءات ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية. وتوعدت الفصائل الفلسطينية بعدم السكوت عما يحدث وإن هذه الاعتداءات وخاصة في المسجد الأقصى سيقابلها تصعيد أكثر من قبل فصائل المقاومة .
عن هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الفلسطيني حسن مرهج لشؤون عسكرية:
" إن الاعتداءات التي شهدها المسجد الأقصى وغيرها من التجاوزات ما هي إلا تخطي واضح وصريح للخطوط الحمراء للشعب الفلسطيني والتي يأتي المسجد الأقصى في مقدمتها، وإذا لم تتوقف هذه التصرفات ويسمح للمصلين بأداء الصلاة فستكون هناك مواجهة عسكرية"
خبير: " المناورات الصينية قرب تايون رسائل لواشنطن"
أعلنت القيادة العسكرية الصينية أن الجيش الصيني سيُجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان. الإعلان الصيني جاء ببيان رسمي للقيادة العسكرية ذكرت فيه أنها أرسلت بالفعل سفنا حربية وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء هذه المناورات في المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وعن هذه المناورات قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية الدكتور أحمد سيد أحمد في حواره معنا:
" إن هذه المناورات التي تجريها الصين قرب تايوان ما هي إلا رسائل توجهها بكين لواشنطن، وتؤكد بأن الصين قادرة على التعامل مع أي تواجد عسكري في منطقة تايوان"