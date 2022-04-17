https://arabic.sputniknews.com/20220417/خبير-نفاذ-ذخيرة-الجيش-الأوكراني-سيجبر-كييف-في-النهاية-على-وقف-القتال-والتفاوض--1061294448.html
خبير: نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني سيجبر كييف في النهاية على وقف القتال والتفاوض
خبير: نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني سيجبر كييف في النهاية على وقف القتال والتفاوض
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد أمين حطيط، إن حصار القوميين والمرتزقة الأجانب في معمل "آزوف ستال" في ماريوبول منتهي من الناحية العسكرية كونهم... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:58+0000
2022-04-17T12:58+0000
2022-04-17T12:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681960_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c186b658782d250839fc0a5f8a40813c.jpg
وأوضح الخبير الاستراتيجي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "قيادة كييف تريد استدراج الوضع هناك لمأساة إنسانية تحت دعوى القضاء والإجهاز على محاصرين، وهو ما تعودنا عليه من الغرب الأمريكي والأوروبي"، على حد قوله.وأشار حطيط إلى أن هناك خيارين أمام المحاصرين إما الاستسلام أو الموت جوعا، كما أن أمام القوات الروسية خيارين أيضا إما الاقتحام السريع الذي سيؤدي إلى مجزرة، وإما تطويق المكان والحفاظ على الحصار المحكم مما سيرهق القوات الروسية.وأضاف الخبير العسكري أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تراوح مكانها، مشيرا إلى أن زيلينسكي يتوقع من الغرب مساعدات عسكرية لا نهائية، وهو ما لن يحدث.وأشار إلى أن الخيار الصحيح أمام زيلينسكي لإنقاذ بلاده هو وقف القتال والانخراط في مفاوضات جدية، خاصة أن نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني المتوقع قريبا، ما سيضطره إلى ذلك في النهاية.وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال إن وزارة الدفاع الروسية، تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة المحاصرين في آخر معاقلهم في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.وأضاف أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الدفاع-الروسية-كييف-تأمر-مقاتلي-آزوف-بإطلاق-النار-على-كل-من-يلقي-سلاحه-مستسلما----1061284388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681960_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_38485f562b1cefed6e8918dbfc9605f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
خبير: نفاذ ذخيرة الجيش الأوكراني سيجبر كييف في النهاية على وقف القتال والتفاوض
تابعنا عبر
قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد أمين حطيط، إن حصار القوميين والمرتزقة الأجانب في معمل "آزوف ستال" في ماريوبول منتهي من الناحية العسكرية كونهم تحت حصار مطبق.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "قيادة كييف تريد استدراج الوضع هناك لمأساة إنسانية تحت دعوى القضاء والإجهاز على محاصرين، وهو ما تعودنا عليه من الغرب الأمريكي والأوروبي"، على حد قوله.
وأشار حطيط إلى أن هناك خيارين أمام المحاصرين إما الاستسلام أو الموت جوعا، كما أن أمام القوات الروسية خيارين أيضا إما الاقتحام السريع الذي سيؤدي إلى مجزرة، وإما تطويق المكان والحفاظ على الحصار المحكم مما سيرهق القوات الروسية.
وأضاف الخبير العسكري أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تراوح مكانها، مشيرا إلى أن زيلينسكي
يتوقع من الغرب مساعدات عسكرية لا نهائية، وهو ما لن يحدث.
وأشار إلى أن الخيار الصحيح أمام زيلينسكي لإنقاذ بلاده هو وقف القتال والانخراط في مفاوضات جدية، خاصة أن نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني المتوقع قريبا، ما سيضطره إلى ذلك في النهاية.
وكان رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قال إن وزارة الدفاع الروسية، تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة المحاصرين في آخر معاقلهم في معمل "أزوف ستال
" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.
وأضاف أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.