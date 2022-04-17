https://arabic.sputniknews.com/20220417/رئيس-الإمارات-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-نظيره-السوري-1061288750.html
رئيس الإمارات يرسل برقية تهنئة إلى نظيره السوري
رئيس الإمارات يرسل برقية تهنئة إلى نظيره السوري
أرسل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:48+0000
2022-04-17T10:48+0000
2022-04-17T10:48+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بعث أيضا نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية مماثلة إلى الرئيس السوري.وأشارت الوكالة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أرسل أيضا برقية تهنئة الرئيس بشار الأسد.ويحتفل السوريون اليوم الأحد بالذكرى الـ76 لعيد الجلاء ( الاستقلال عن فرنسا في 17 أبريل/ نيسان 1946)، وسط تهنئات عربية وأجنبية.يذكر أنه في مثل هذا اليوم منذ عام 1946 تحتفل سوريا بعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية بعد أن سيطر الاحتلال الفرنسي، على الأرض لأكثر من ربع قرن، وذلك بعد حبل طويل من نضالات الشعب العربي السوري، ضد أشكال وممارسات الاحتلال، التي مارسها الفرنسيون وحلفاؤهم هناك.وبعد أن رحلت القوات الأجنبية عن سوريا أصبح يوم رحيلها عيدا للجلاء، ويتم الاحتفال به في ربيع كل عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الإمارات-ترفض-التدخلات-الأجنبية-في-سوريا-وتدعو-مجلس-الأمن-لإيجاد-حلول-فعالة-للأزمة-1060444430.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
رئيس الإمارات يرسل برقية تهنئة إلى نظيره السوري
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أرسل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية
، بعث أيضا نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية مماثلة إلى الرئيس السوري.
وأشارت الوكالة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أرسل أيضا برقية تهنئة الرئيس بشار الأسد.
ويحتفل السوريون اليوم الأحد بالذكرى الـ76 لعيد الجلاء ( الاستقلال عن فرنسا في 17 أبريل/ نيسان 1946)، وسط تهنئات عربية وأجنبية.
يذكر أنه في مثل هذا اليوم منذ عام 1946 تحتفل سوريا بعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية بعد أن سيطر الاحتلال الفرنسي، على الأرض لأكثر من ربع قرن، وذلك بعد حبل طويل من نضالات الشعب العربي السوري، ضد أشكال وممارسات الاحتلال، التي مارسها الفرنسيون وحلفاؤهم هناك.
وبعد أن رحلت القوات الأجنبية عن سوريا
أصبح يوم رحيلها عيدا للجلاء، ويتم الاحتفال به في ربيع كل عام.