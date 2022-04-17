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زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T01:05+0000
2022-04-17T01:05+0000
كوريا الشمالية
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وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.وأضافت أن "تجربة إطلاق النار تمت بنجاح" دون مزيد من التفاصيل عن السلاح الذي تم اختباره بما في ذلك نوعه، وفقا لوكالة يونهاب.وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت لاحق، إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين في البحر الشرقي الساعة 6 مساء السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-مع-زوجته-ضريح-جده-بمناسبة-الذكرى-الـ110-لميلاده-صور-1061253349.html
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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد

01:05 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / Stringerزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يزور قصر كومسوسان للشمس مع زوجته، ري سول جو، للاحتفال بيوم الشمس، الذكرى 110 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم إيل سونغ ، بيونغ يانغ، 15 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
زعيم كوريا الشمالية يزور مع زوجته ضريح جده بمناسبة الذكرى الـ110 لميلاده... صور
أمس, 09:30 GMT
وأضافت أن "تجربة إطلاق النار تمت بنجاح" دون مزيد من التفاصيل عن السلاح الذي تم اختباره بما في ذلك نوعه، وفقا لوكالة يونهاب.
وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت لاحق، إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين في البحر الشرقي الساعة 6 مساء السبت.
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