https://arabic.sputniknews.com/20220417/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-تجربة-إطلاق-سلاح-تكتيكي-موجه-جديد-1061279082.html
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T01:05+0000
2022-04-17T01:05+0000
2022-04-17T01:05+0000
كوريا الشمالية
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وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.وأضافت أن "تجربة إطلاق النار تمت بنجاح" دون مزيد من التفاصيل عن السلاح الذي تم اختباره بما في ذلك نوعه، وفقا لوكالة يونهاب.وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت لاحق، إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين في البحر الشرقي الساعة 6 مساء السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-مع-زوجته-ضريح-جده-بمناسبة-الذكرى-الـ110-لميلاده-صور-1061253349.html
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.
وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة
في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.
وأضافت أن "تجربة إطلاق النار تمت بنجاح" دون مزيد من التفاصيل عن السلاح الذي تم اختباره بما في ذلك نوعه، وفقا لوكالة يونهاب.
وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت لاحق، إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين في البحر الشرقي الساعة 6 مساء السبت.