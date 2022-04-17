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https://arabic.sputniknews.com/20220417/طبيب-يحذر-من-تناول-الفول-يوميا-طوال-رمضان-1061310553.html
طبيب يحذر من تناول الفول يوميا طوال رمضان
طبيب يحذر من تناول الفول يوميا طوال رمضان
حذر الطبيب المصري، محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الفول يوميا طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أضرار صحية جسيمة تنتج عن تلك العادة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:41+0000
2022-04-17T21:32+0000
مجتمع
رمضان
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ونقلت مجلة "هن" عن استشارى التغذية العلاجية قوله إن الإفراط في الفول قد يسبب الشعور بالإمسكاك، وعسر الهضم، بالإضافة إلى اضطرابات بالجهاز الهضمي ومشاكل القاولون.ونصح الطبيب بتناول الزبادي قبل تناول وجبة السحور وليس بعدها، حتى يقوم الزبادي بدور البطانة للمعدة والقولون قبل أن تمتلئ بطعام السحور، ما يسمح بعملية هضم دون مشاكل أو اضطرابات.وأشار سراج إلى ضرورة الالتزام بتناول 3 وجبات خلال رمضان، وليس وجبتين فقط، على أن تكون الوجبة الأولى شوربة وسلطة، وبعد ساعتين يمكن تناول البروتين، وفي الليل المتأخر يكون السحور، مشيرا إلى أنها أهم وجبة.يذكر أن خبراء التغذية ينصحون بتناول الفول الأخضر لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة.وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن الفول الأخضر غني بالفيتامينات، والمعادن، والبروتين النباتي، وحمض الفوليك، والألياف اللازمة للصحة العامة والتي تساعد تحمي من العديد من الأمراض.
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مجتمع, رمضان

طبيب يحذر من تناول الفول يوميا طوال رمضان

20:41 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 17.04.2022)
CC0 / pixabay / HomeMakerفول
فول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
CC0 / pixabay / HomeMaker
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حذر الطبيب المصري، محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، من تناول الفول يوميا طوال شهر رمضان، مشيرا إلى أضرار صحية جسيمة تنتج عن تلك العادة.
ونقلت مجلة "هن" عن استشارى التغذية العلاجية قوله إن الإفراط في الفول قد يسبب الشعور بالإمسكاك، وعسر الهضم، بالإضافة إلى اضطرابات بالجهاز الهضمي ومشاكل القاولون.
ونصح الطبيب بتناول الزبادي قبل تناول وجبة السحور وليس بعدها، حتى يقوم الزبادي بدور البطانة للمعدة والقولون قبل أن تمتلئ بطعام السحور، ما يسمح بعملية هضم دون مشاكل أو اضطرابات.
وأشار سراج إلى ضرورة الالتزام بتناول 3 وجبات خلال رمضان، وليس وجبتين فقط، على أن تكون الوجبة الأولى شوربة وسلطة، وبعد ساعتين يمكن تناول البروتين، وفي الليل المتأخر يكون السحور، مشيرا إلى أنها أهم وجبة.
يذكر أن خبراء التغذية ينصحون بتناول الفول الأخضر لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة.
وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن الفول الأخضر غني بالفيتامينات، والمعادن، والبروتين النباتي، وحمض الفوليك، والألياف اللازمة للصحة العامة والتي تساعد تحمي من العديد من الأمراض.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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