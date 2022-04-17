https://arabic.sputniknews.com/20220417/عكرمة-صبري-بهذه-الطريقة-تستطيع-الدول-العربية-والإسلامية-حماية-الأقصى-1061284914.html
عكرمة صبري: بهذه الطريقة تستطيع الدول العربية والإسلامية حماية الأقصى
عكرمة صبري: بهذه الطريقة تستطيع الدول العربية والإسلامية حماية الأقصى
دعا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك بشكل "حقيقي" لحماية المسجد الأقصى المبارك. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:11+0000
2022-04-17T09:11+0000
2022-04-17T09:11+0000
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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ونقل موقع قناة "المملكة" عن صبري أنه من المفترض أن تمارس الدول العربية والإسلامية ضغوطا سياسية ودبلوماسية وحكومية مسبقا، لافتا إلى أن "الاحتلال أعلن أنه سيقتحم المسجد الأقصى مسبقا".واتهم السلطات الإسرائيلية بأنها مصرة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك "لتسهيل الأمور للمتطرفين اليهود"، لافتا إلى أنها أخرجت صباح اليوم النساء من قبة الصخرة وأفرغوا الساحة من المصلين من باب المجلس.عن موقف الدول العربية والإسلامية، قال خطيب الأقصى: "لم نلمس أي تحرك فعال وإنما نسمع الإدانة والاستنكار".واعتبر أن هذه الأمور لم تعد فعالة ومؤثرة ورادعة، مؤكدا أنه يجب التحرك بشكل حقيقي لحماية المسجد الأقصى.وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى عند الساعة 7:55 صباح الأحد، معبرا عن قلقه من موضوع القرابين.وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الرئيس-الجزائري-يجري-اتصالا-هاتفيا-بأمير-قطر-ويبحثان-الوضع-في-المسجد-الأقصى-1061275687.html
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المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
عكرمة صبري: بهذه الطريقة تستطيع الدول العربية والإسلامية حماية الأقصى
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دعا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك بشكل "حقيقي" لحماية المسجد الأقصى المبارك.
ونقل موقع قناة "المملكة"
عن صبري أنه من المفترض أن تمارس الدول العربية والإسلامية ضغوطا سياسية ودبلوماسية وحكومية مسبقا، لافتا إلى أن "الاحتلال أعلن أنه سيقتحم المسجد الأقصى مسبقا".
واتهم السلطات الإسرائيلية بأنها مصرة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك
"لتسهيل الأمور للمتطرفين اليهود"، لافتا إلى أنها أخرجت صباح اليوم النساء من قبة الصخرة وأفرغوا الساحة من المصلين من باب المجلس.
عن موقف الدول العربية والإسلامية، قال خطيب الأقصى: "لم نلمس أي تحرك فعال وإنما نسمع الإدانة والاستنكار".
واعتبر أن هذه الأمور لم تعد فعالة ومؤثرة ورادعة، مؤكدا أنه يجب التحرك بشكل حقيقي لحماية المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى عند الساعة 7:55 صباح الأحد، معبرا عن قلقه من موضوع القرابين.
وصدرت دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى المسجد الأقصى.