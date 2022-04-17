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عمان: تنظيم الزيارات للأقصى حق حصري لأوقاف القدس الأردنية
عمان: تنظيم الزيارات للأقصى حق حصري لأوقاف القدس الأردنية
أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها للخطوات الإسرائيلية المتواصلة الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T09:28+0000
2022-04-17T09:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
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جاء هذا في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، بحسب موقع "عمون"، اليوم الأحد.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.وأكد أبو الفول على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.ورفض المسؤول الأردني التصريحات الإسرائيلية التي تزعم أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم.وشدد على أن تنظيم الزيارات للأقصى حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.وأوضح أبو الفول أن الخارجية الأردنية تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/عكرمة-صبري-بهذه-الطريقة-تستطيع-الدول-العربية-والإسلامية-حماية-الأقصى-1061284914.html
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى

عمان: تنظيم الزيارات للأقصى حق حصري لأوقاف القدس الأردنية

09:28 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها للخطوات الإسرائيلية المتواصلة الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
جاء هذا في بيان للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، بحسب موقع "عمون"، اليوم الأحد.
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
عكرمة صبري: بهذه الطريقة تستطيع الدول العربية والإسلامية حماية الأقصى
09:11 GMT
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكد أبو الفول على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض المسؤول الأردني التصريحات الإسرائيلية التي تزعم أن للشرطة الإسرائيلية حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم.
وشدد على أن تنظيم الزيارات للأقصى حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
وأوضح أبو الفول أن الخارجية الأردنية تواصل اتصالاتها وتحركاتها المكثفة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.
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