https://arabic.sputniknews.com/20220417/غواصون-يؤكدون-عدم-وجود-تسرب-من-سفينة-وقود-غرقت-قبالة-سواحل-تونس-1061308499.html

غواصون يؤكدون عدم وجود تسرب من سفينة وقود غرقت قبالة سواحل تونس

غواصون يؤكدون عدم وجود تسرب من سفينة وقود غرقت قبالة سواحل تونس

أعلنت وزارة البية التونسية إن غواصين فتشوا في هيكل سفينة كانت محملة بـ 750 طنا من الوقود غرقت قبالة سواحل جنوب شرق تونس، وتأكد لهم لم عدم وجود أي تسريبات يوم... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T18:59+0000

2022-04-17T18:59+0000

2022-04-17T18:59+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة البيئة التونسية بيانا قالت فيه، إن السفينة "أكسيلو" التي ترفع علم غينيا الاستوائية، والتي غرقت يوم السبت في خليج قابس، استقرت على جانبها على عمق نحو 20 مترا تحت سطح البحر، لكن لم يتم الكشف عن أي تسرب نفطي.وقال محمد كراي، المتحدث باسم محكمة قابس، إن التفتيش أجرى بواسطة غواصين برفقة قبطان ومهندس السفينة، وكانت السفينة في طريقها إلى مالطا عندما غرقت.وقالت السلطات التونسية إنها تجري تحقيقا للتعرف على ملابسات غرق سفينة بالقرب من ميناء قابس، للتعرف على طبيعة نشاطها وتحركاتها خلال الفترة الأخيرة.ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، في تقرير عن الحادث، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة النقل التونسية أعلنت فتح تحقيق وفقا للقانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية لكشف ملابسات حادث غرق السفينة ''أكسيلو''، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ولفتت القناة إلى أن وزير النقل يترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى منطقة غرق السفينة لبحث الإجراءات الميدانية العاجلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تسبب في تلوث بحري.ولفتت القناة إلى أن وزير النقل يترأس الوفد الحكومي الذي توجه إلى منطقة غرق السفينة لبحث الإجراءات الميدانية العاجلة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تسبب في تلوث بحري.

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