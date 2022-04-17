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https://arabic.sputniknews.com/20220417/غوتيريش-الحصول-على-الجنسية-حق-وليس-امتيازا-1061294916.html
غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا
غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ملايين البشر في العالم يعيشون دون جنسيات، مشيرا إلى أن تلك الفئة من البشر تواجه صعوبات كبيرة في جميع... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T13:15+0000
2022-04-17T13:15+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحصول على جنسية ليس امتيازا وإنما حق من حقوق الإنسان.وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إجراء عاجل لإنهاء أزمة من يعيشون في "ظلال المجتمع" دون جنسيات.ويقول تقرير للأمم المتحدة، إنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في العالم ليس لديهم أي جنسية، لأن الدول التي يقيمون فيها لا تعتبرهم مواطنين بها.ويتسبب ذلك في عدم قدرة عديمي الجنسية على ممارسة أي نشاط حياتي، مثل فتح حساب مصرفي أو شراء عقار إضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على التعليم و الضمان الصحي.
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العالم, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا

13:15 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ملايين البشر في العالم يعيشون دون جنسيات، مشيرا إلى أن تلك الفئة من البشر تواجه صعوبات كبيرة في جميع الأنشطة الحياتية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحصول على جنسية ليس امتيازا وإنما حق من حقوق الإنسان.
وتابع: "دون حصول الفرد على الجنسية، فإن الشخص يواجه الاستبعاد من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إجراء عاجل لإنهاء أزمة من يعيشون في "ظلال المجتمع" دون جنسيات.
ويقول تقرير للأمم المتحدة، إنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في العالم ليس لديهم أي جنسية، لأن الدول التي يقيمون فيها لا تعتبرهم مواطنين بها.
ويتسبب ذلك في عدم قدرة عديمي الجنسية على ممارسة أي نشاط حياتي، مثل فتح حساب مصرفي أو شراء عقار إضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على التعليم و الضمان الصحي.
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