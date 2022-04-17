غوتيريش: الحصول على الجنسية حق وليس امتيازا
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ملايين البشر في العالم يعيشون دون جنسيات، مشيرا إلى أن تلك الفئة من البشر تواجه صعوبات كبيرة في جميع الأنشطة الحياتية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحصول على جنسية ليس امتيازا وإنما حق من حقوق الإنسان.
وتابع: "دون حصول الفرد على الجنسية، فإن الشخص يواجه الاستبعاد من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل".
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون هناك إجراء عاجل لإنهاء أزمة من يعيشون في "ظلال المجتمع" دون جنسيات.
Having a nationality is not a privilege - it's a human right.— António Guterres (@antonioguterres) April 17, 2022
Without a nationality, people face being excluded from education, medical care & legal employment.
We need urgent action to #EndStatelessness for the millions of people living in the shadows of society. pic.twitter.com/EBlBuExezS
ويقول تقرير للأمم المتحدة، إنه يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في العالم ليس لديهم أي جنسية، لأن الدول التي يقيمون فيها لا تعتبرهم مواطنين بها.
ويتسبب ذلك في عدم قدرة عديمي الجنسية على ممارسة أي نشاط حياتي، مثل فتح حساب مصرفي أو شراء عقار إضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على التعليم و الضمان الصحي.