فاكهة صغيرة تصنع المعجزات... ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين؟

موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الأطعمة الصحية رصد عددا من الفوائد المذهلة للفاكهة الصيفية:1. يمكن أن يساعد التين في خفض نسبة الكوليستروليحتوي التين على جرعة صحية من الألياف القابلة للذوبان. حوالي أربعة حبات من التين المجفف توفر 100 سعرة حرارية و4 غرامات من الألياف، وهو ما يمثل 14% من الكمية اليومية الموصى بها. ثبت أن تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، مثل التين، تساعد في تقليل الكوليسترول.2. يمكن أن يساعد التين في مكافحة الالتهابيحتوي التين على مغذيات نباتية أو مركبات نباتية طبيعية تسمى البوليفينول والكاروتينات. كلاهما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في التخلص من الجذور الحرة. تساعد مضادات الأكسدة هذه أيضا في مكافحة الالتهاب.3. قد يساعد التين في السيطرة على الغلوكوزوجدت الأبحاث أن التين يحتوي على مركب يسمى ABA (حمض الأبسيسيك) الذي ثبت أنه يعزز امتصاص المحيطي للغلوكوز ويسحب الغلوكوز إلى الجسم بشكل مستقل عن الأنسولين.4. يمد جسمك بالمزيد من العناصر الغذائية التي يحتاجهاتوفر حوالي أربعة حبات من التين 100 سعر حراري و6% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بالإضافة إلى 4% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم والحديد. البوتاسيوم والكالسيوم من العناصر الغذائية التي يفتقرها النظام الغذائي الأمريكي.على هذا النحو، فإن تناول التين هو وسيلة لجسمك للحصول على المزيد من العناصر الغذائية التي يفتقر إليها عادة.بالإضافة إلى ذلك، يوفر التين أيضا المغنيسيوم. يلعب المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم دورا في صحة القلب والأوعية الدموية.5. يمكن أن يساعد التين في الوقاية من السرطانيوفر التين البوليفينول والكاروتينات، وهما نوعان من المغذيات النباتية، يساعدان في إزالة السموم من المواد الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان. يساعد هذان المغذيان النباتيان أيضا في إصلاح تلف الحمض النووي والأنسجة الأخرى.

