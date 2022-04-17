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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/فولودين-زيلينسكي-يريد-كسب-الوقت-من-خلال-اللجوء-إلى-الناتو-للحصول-على-المساعدة-العسكرية--1061280025.html
فولودين: زيلينسكي يريد كسب الوقت بغية اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية
فولودين: زيلينسكي يريد كسب الوقت بغية اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد كسب بعض الوقت من خلال اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:00+0000
2022-04-17T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأشار فولودين على صفحته على منصة "تلغرام" إلى أن "زيلينسكي قال الشيء نفسه قبل المحادثات التي انعقدت في تركيا، عندما كان الجيش الروسي متمركزًا بالقرب من كييف".وتابع فولودين قائلا: "خفضت روسيا نشاطها في هذا الاتجاه وسحبت قواتها، وبعد ذلك كان هناك استفزازات في بوتشا ورفضت كييف التزاماتها.وخلص فولودين قائلا: "اليوم يتم اقتراح نفس السيناريو والسبب واضح يريد كسب الوقت بينما يلجأ في نفس الوقت إلى حلف شمال الأطلسي للحصول على المساعدة العسكرية".
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روسيا

فولودين: زيلينسكي يريد كسب الوقت بغية اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية

06:00 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 06:15 GMT 17.04.2022)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، النائب فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد كسب بعض الوقت من خلال اللجوء إلى الناتو للحصول على المساعدة العسكرية.
وأشار فولودين على صفحته على منصة "تلغرام" إلى أن "زيلينسكي قال الشيء نفسه قبل المحادثات التي انعقدت في تركيا، عندما كان الجيش الروسي متمركزًا بالقرب من كييف".
وتابع فولودين قائلا: "خفضت روسيا نشاطها في هذا الاتجاه وسحبت قواتها، وبعد ذلك كان هناك استفزازات في بوتشا ورفضت كييف التزاماتها.
وخلص فولودين قائلا: "اليوم يتم اقتراح نفس السيناريو والسبب واضح يريد كسب الوقت بينما يلجأ في نفس الوقت إلى حلف شمال الأطلسي للحصول على المساعدة العسكرية".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:57 GMT
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