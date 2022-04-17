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قائد الحرس الثوري: الوحدة مع الجيش أدخلت اليأس في قلوب الأعداء
قائد الحرس الثوري: الوحدة مع الجيش أدخلت اليأس في قلوب الأعداء
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T21:49+0000
2022-04-17T21:49+0000
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وأشار القائد العسكري الإيراني في رسالة بعثها اليوم إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".وأكد سلامي في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، على أن يوم الجيش "مناسبة تذكرنا بحكمة ووعي وبصيرة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين واعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الايراني.وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "بطولات وتضحيات الجيش الإيراني للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والمصالح الوطنية على مدى أكثر من أربعين سنة، لاسيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الابداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات".ولفت إلى أن هذه البطولات "أثارت الذعر والخوف في جبهة العدو وخاصة الكيان الأمريكي الإرهابي وحلفائه الأشرار في المنطقة وخارجها، وجعلهم يخافون من التفكير بالمساس لأمن إيران أو شن العدوان عليها".
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن

قائد الحرس الثوري: الوحدة مع الجيش أدخلت اليأس في قلوب الأعداء

21:49 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الوحدة بين قواته والجيش أدخلت اليأس في قلوب أعداء البلاد.
وأشار القائد العسكري الإيراني في رسالة بعثها اليوم إلى القائد العام للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش إلى أن "التآلف والتعاضد والوحدة بين الجيش والحرس الثوري، أثار غيض أعداء إيران الإسلامية وأدخل اليأس في قلوبهم".
وأكد سلامي في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، على أن يوم الجيش "مناسبة تذكرنا بحكمة ووعي وبصيرة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين واعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الايراني.
وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "بطولات وتضحيات الجيش الإيراني للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والمصالح الوطنية على مدى أكثر من أربعين سنة، لاسيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الابداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات".
ولفت إلى أن هذه البطولات "أثارت الذعر والخوف في جبهة العدو وخاصة الكيان الأمريكي الإرهابي وحلفائه الأشرار في المنطقة وخارجها، وجعلهم يخافون من التفكير بالمساس لأمن إيران أو شن العدوان عليها".
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