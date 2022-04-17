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https://arabic.sputniknews.com/20220417/قرار-جديد-من-مدرب-منتخب-مصر-بشأن-لاعبي-الأهلي-والزمالك-1061302839.html
قرار جديد من مدرب منتخب مصر بشأن لاعبي الأهلي والزمالك
قرار جديد من مدرب منتخب مصر بشأن لاعبي الأهلي والزمالك
اتخذ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إيهاب جلال، قرارا جديدا بشأن انضمام لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:00+0000
2022-04-17T16:00+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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ووفقا لما أورده موقع "المصري اليوم"، يرغب إيهاب جلال في وضع سياسة جديدة للمنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين من أجل الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.وأشار الموقع إلى أنه سيكلف الجهاز المعاون بوضع تقرير فني عن كل لاعب قبل انضمامه للمنتخب الوطني.وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم لمدة موسمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/معلومات-عن-إيهاب-جلال-المدير-الفني-الجديد-لمنتخب-مصر-1061128738.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني

قرار جديد من مدرب منتخب مصر بشأن لاعبي الأهلي والزمالك

16:00 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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اتخذ المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إيهاب جلال، قرارا جديدا بشأن انضمام لاعبي فريقي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة.
ووفقا لما أورده موقع "المصري اليوم"، يرغب إيهاب جلال في وضع سياسة جديدة للمنتخب الوطني لتحفيز اللاعبين من أجل الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.
إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
معلومات عن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر
12 أبريل, 16:51 GMT

وأوضح الموقع أن جلال استقر على عدم الاستعانة بأي لاعب من الأهلي والزمالك لا يشارك أساسيا مع فريقه لمدة 10 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز.

وأشار الموقع إلى أنه سيكلف الجهاز المعاون بوضع تقرير فني عن كل لاعب قبل انضمامه للمنتخب الوطني.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني لكرة القدم لمدة موسمين.
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