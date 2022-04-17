https://arabic.sputniknews.com/20220417/قيادي-في-أنصار-الله--يكشف-لـسبوتنيك-الأهداف-الأمريكية--من-تشكيل-قوة-حماية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1061302202.html

قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الأمريكية من تشكيل قوة حماية الملاحة في البحر الأحمر

قيادي في أنصار الله يكشف لـ"سبوتنيك" الأهداف الأمريكية من تشكيل قوة حماية الملاحة في البحر الأحمر

قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي، أن الولايات المتحدة موجودة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وهى شريك في العدوان وفرض الحصار على اليمن،... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T15:47+0000

2022-04-17T15:47+0000

2022-04-17T15:47+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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وأضاف في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن التواجد الأمريكي في البحر الأحمر منذ بداية الحرب لأن السعودية والإمارات ليس بمقدورهما فرض الحصار على اليمن.وأوضح البخيتي أن الهدف من الإعلان عن تشكيل التحالف البحري الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر كما يزعمون، الحقيقة ليست بتلك الصورة، بل إن البيت الأبيض وجد موازين القوى تميل لصالح اليمنيين، وعملية تحرير اليمن أصبحت مسألة وقت، لذا تقوم الولايات المتحدة الآن بخطوات استباقية من أجل شرعنة وجودها في المستقبل، خصوصا بعد قيامهم بإسقاط حكومة هادي والتي كانوا يتخذونها مبررا للعدوان والحصار، هذه الخطوة ليست جديدة، لكن الهدف من إعلانها هو أنها خطوة استباقية لمواجهة المتغيرات المتعلقة بتحرير اليمن لانتهاء شرعية هادي.وحول تداعيات تلك الخطوة الأمريكية يقول عضو المجلس السياسي:، بكل تأكيد هناك تداعيات سلبية كبيرة لمثل تلك الخطوة الأمريكية لأنها تطيل من عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ما تسعى له واشنطن على الدوام، عن طريق إيجاد التناقضات والتباينات بين دول المنطقة، بل بين أبناء الدولة الواحدة، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا وآسيا وغيرها، لكن تلك الخطوة الأمريكية في البحر الأحمر لن تثني اليمن عن الاستمرار في معركته حتى تحرير آخر شبر من أرضه وفك الحصار، وبالتالي تلك الخطوة استفزت مشاعر الشعب وسهلت لنا عملية التوعية الجماهيرية بأن الخطر الأكبر في المنطقة هو التواجد الأمريكي.وأكد على أن ما تقوم به دول العدوان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في البحر الأحمر، هى عمليات قرصنة، لأنها تقوم بمنع وصول السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية إلى اليمن، وهذا سيسبب حالة من عدم الاستقرار، والهدف الأمريكي لن يتحقق لأنه سيدفع اليمن لفرض حصار مماثل على دول العدوان، وبالتالي تلك الخطوة لن تؤدي إلى استقرار أو أمان الملاحة، بل ستؤدي إلى زيادة التصعيد وبالتالي استهداف هذه الخطوط كما يتم استهداف حقول النفط داخل السعودية، لأن هدفنا هو تحرير اليمن وكسر الحصار.وقال اللواء البحري براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي: "بشكل عام، فإن هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، وهي شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك (الدوريات) بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك"، وفق ما نقلت عنه شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.وأضاف أن "فرق العمل الجديدة (لم يسمها) سيتم تكليفها يوم الأحد المقبل"، معربا عن أمله في أن "تستهدف فرق العمل المكونة من سفينتين إلى ثماني سفن في وقت واحد، أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص (في إشارة إلى جماعة أنصار الله) عبر المجرى المائي".وأفاد كوبر، بأن القوات المشتركة ستشهد انضمام سفينة "يو إس إس ماونت ويتني" وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج" كانت في السابق جزءا من الأسطول السادس للبحرية الأفريقية والأوروبية.وتتكون قيادة القوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط من 34 دولة، ويشرف عليها اللواء كوبر من قاعدة في البحرين.وتمتلك القوات البحرية المشتركة ثلاثة فرق عمل تتعامل مع القرصنة والقضايا الأمنية داخل وخارج الخليج العربي.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن