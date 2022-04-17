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https://arabic.sputniknews.com/20220417/لماذا-لم-تتحسن-الأمور-وزير-سعودي-يكشف-تفاصيل-استدعاء-محمد-بن-سلمان-له-بعد-تكليفه-بـ-30-يوما-1061310863.html
"لماذا لم تتحسن الأمور"... وزير سعودي يكشف تفاصيل استدعاء محمد بن سلمان له بعد تكليفه بـ 30 يوما
"لماذا لم تتحسن الأمور"... وزير سعودي يكشف تفاصيل استدعاء محمد بن سلمان له بعد تكليفه بـ 30 يوما
كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عبد الله السواحة، قصة أول كشف حساب له أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أسابيع من تعيينه. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T20:53+0000
2022-04-17T20:53+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال السواحه، خلال لقائه ببرنامج "الليوان"، مع الإعلامي عبد الله المديفر: "لم أكمل شهرا تقريبا 30 يومًا، وجاني استدعاء من سمو الأمير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وقال لماذا هذه الشكاوى؟! لماذا لم تتحسن الأمور؟! وأشياء تتعلق بالسرعة".وأضاف: "أخبرت ولي العهد بأنه بخصوص سرعات الإنترنت فلديّ مشكلة في الطيف الترددي، وأن وزارة الدفاع تحتجزه منذ 20 سنة، وحينها أمر بتشكيل لجنة برئاسته، ووعد بأنه إذا ثبت أن وزارة الدفاع احتجزته 20 سنة، فخلال 20 دقيقة سوف أحرّره لك وتم ذلك".وأشار إلى "أننا كنا في الطيف الترددي 260 ميجاهرتز وأصبحنا 1200 ميجاهرتز، كما أصبحنا في المركز الثاني عالميًا بعد اليابان، كما زاد انتشار الألياف البصرية من مليون منزل إلى 3 ملايين ونصف مليون منزل".وعن قصة إنشاء الهيئة السعودية للفضاء، أكد وزير الاتصالات، أن "المملكة بدعم سمو ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستكون قوة ضاربة في الفضاء"، مضيفا: قال لي سموه: "الفضاء هو الذي سوف يغيرنا في الـ50 سنة القادمة".
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أخبار السعودية اليوم

"لماذا لم تتحسن الأمور"... وزير سعودي يكشف تفاصيل استدعاء محمد بن سلمان له بعد تكليفه بـ 30 يوما

20:53 GMT 17.04.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عبد الله السواحة، قصة أول كشف حساب له أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أسابيع من تعيينه.
وقال السواحه، خلال لقائه ببرنامج "الليوان"، مع الإعلامي عبد الله المديفر: "لم أكمل شهرا تقريبا 30 يومًا، وجاني استدعاء من سمو الأمير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وقال لماذا هذه الشكاوى؟! لماذا لم تتحسن الأمور؟! وأشياء تتعلق بالسرعة".
وأضاف: "أخبرت ولي العهد بأنه بخصوص سرعات الإنترنت فلديّ مشكلة في الطيف الترددي، وأن وزارة الدفاع تحتجزه منذ 20 سنة، وحينها أمر بتشكيل لجنة برئاسته، ووعد بأنه إذا ثبت أن وزارة الدفاع احتجزته 20 سنة، فخلال 20 دقيقة سوف أحرّره لك وتم ذلك".
وأشار إلى "أننا كنا في الطيف الترددي 260 ميجاهرتز وأصبحنا 1200 ميجاهرتز، كما أصبحنا في المركز الثاني عالميًا بعد اليابان، كما زاد انتشار الألياف البصرية من مليون منزل إلى 3 ملايين ونصف مليون منزل".
وعن قصة إنشاء الهيئة السعودية للفضاء، أكد وزير الاتصالات، أن "المملكة بدعم سمو ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستكون قوة ضاربة في الفضاء"، مضيفا: قال لي سموه: "الفضاء هو الذي سوف يغيرنا في الـ50 سنة القادمة".
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