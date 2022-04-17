https://arabic.sputniknews.com/20220417/ليبيا-أهالي-الهلال-النفطي-يصدرون-بيانا-بإيقاف-إنتاج-وتصدير-النفط-1061281176.html
ليبيا... أهالي الهلال النفطي يصدرون بيانا بإيقاف إنتاج وتصدير النفط
ليبيا... أهالي الهلال النفطي يصدرون بيانا بإيقاف إنتاج وتصدير النفط
أصدر أهالي مناطق الهلال النفطي الليبي بيانا أعلنوا فيه إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول والموانيء النفطية الليبية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T06:55+0000
2022-04-17T06:55+0000
2022-04-17T06:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا للبيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه، فإن القرار نص على إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول، والموانئ النفطية، بشكل كامل اعتبارا من اليوم، وحتى خروج حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشهد، وتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة السيد فتحي باشاغا، وضمان التوزيع العادل للموارد بعيدا عن وعود الحكومة المركزية، ودعم الجهات المختصة لضمان الوصول للانتخابات بعيداً عن الحكومة.كما طالب الأهالي بضرورة إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على اعتباره شخص غير شرعي وشخصية مثيرة للجدل.من جهته أكد الناشط السياسي هيثم الورفلي لـ"سبوتنيك أن "ورقة النفط تُعد الورقة الأقوى لدى البرلمان وحكومتة، في حال استعمالها، خاصة أن المجتمع الدولي لم يكن جادًا في تسليم الحكومة الجديدة لمهامها من العاصمة طرابلس".وأوضح أنه "في ظل ارتفاع النفط في الأسواق العالمية أعتقد أنها ورقة ضغط مربحة في وجه المجتمع الدولي من ناحية، ومن ناحية داخلية جاء هذا القرار بعد تسييل مبلغ 8 مليار دولار من المؤسسة الوطنية للنفط، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة".وتعد مناطق الهلال النفطي الممتدة من منطقة الزويتنة شرقاً وحتى خليج السدرة غربا تتوسطها مناطق البريقة ورأس لانوف الأكثر إنتاجا للنفط ومشتقاتة في البلاد، كما تضم العديد من الحقول والموانئ النفطية على طول ساحل المنطقة.هذا وقد أصدر أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية بيانا في الأيام الماضية مطالبين فيه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بضرورة إغلاق النفط وعدم السماح لحكومة الدبيبة بالعبث بقوت الليبيين.
https://arabic.sputniknews.com/20210904/مجموعة-من-سكان-الهلال-النفطي-في-ليبيا-يعلنون-وقف-تصدير-النفط-والعمل-بالموانئ-النفطية-1050033155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... أهالي الهلال النفطي يصدرون بيانا بإيقاف إنتاج وتصدير النفط
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أصدر أهالي مناطق الهلال النفطي الليبي بيانا أعلنوا فيه إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول والموانيء النفطية الليبية.
ووفقا للبيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه، فإن القرار نص على إيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول، والموانئ النفطية، بشكل كامل اعتبارا من اليوم، وحتى خروج حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشهد، وتسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة السيد فتحي باشاغا
، وضمان التوزيع العادل للموارد بعيدا عن وعود الحكومة المركزية، ودعم الجهات المختصة لضمان الوصول للانتخابات بعيداً عن الحكومة.
كما طالب الأهالي بضرورة إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على اعتباره شخص غير شرعي وشخصية مثيرة للجدل.
كما شدد الأهالي على دعم الأجهزة الامنية للوصول للانتخابات القادمة، وإيقاف التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن الليبي التي وصلت لحد الوصاية.
من جهته أكد الناشط السياسي هيثم الورفلي لـ"سبوتنيك أن "ورقة النفط تُعد الورقة الأقوى لدى البرلمان وحكومتة، في حال استعمالها، خاصة أن المجتمع الدولي لم يكن جادًا في تسليم الحكومة الجديدة لمهامها من العاصمة طرابلس".
وأوضح أنه "في ظل ارتفاع النفط في الأسواق العالمية أعتقد أنها ورقة ضغط
مربحة في وجه المجتمع الدولي من ناحية، ومن ناحية داخلية جاء هذا القرار بعد تسييل مبلغ 8 مليار دولار من المؤسسة الوطنية للنفط، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة".
عملية التسييل لهذا المبلغ اعتبرها الورفلي "اصطفافا واضحا من المؤسسة الوطنية للنفط، وتدخلا في السياسة عن طريق دعمها لحكومة الدبيبة بأموال عائدات النفط".
وتعد مناطق الهلال النفطي الممتدة من منطقة الزويتنة شرقاً وحتى خليج السدرة غربا تتوسطها مناطق البريقة ورأس لانوف الأكثر إنتاجا للنفط ومشتقاتة في البلاد، كما تضم العديد من الحقول والموانئ النفطية على طول ساحل المنطقة.
هذا وقد أصدر أعضاء اللجنة العسكرية
5+5 عن المنطقة الشرقية بيانا في الأيام الماضية مطالبين فيه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بضرورة إغلاق النفط وعدم السماح لحكومة الدبيبة بالعبث بقوت الليبيين.