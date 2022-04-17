https://arabic.sputniknews.com/20220417/ليست-خليجية-دولة-عربية-تحقق-المرتبة-الأولى-في-استكشافات-النفط-والغاز--1061301225.html

"ليست خليجية"... دولة عربية تحقق المرتبة الأولى في استكشافات النفط والغاز

"ليست خليجية"... دولة عربية تحقق المرتبة الأولى في استكشافات النفط والغاز

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، في بيان صدر عنها، أن الدول العربية حققت 13 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الربع الأول من العام الحالي. 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T15:25+0000

2022-04-17T15:25+0000

2022-04-17T15:25+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وأشار تقرير "أوابك"، إلى أن 12 اكتشافا من هذه الاكتشافات موجودة في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للغاز، واكتشاف واحد فقط في دولة غير عضو في المنظمة.ونشرت المنظمة تفاصيل الاستكشافات حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، بحسب "الجزائر الآن".ونوه التقرير إلى أن الاكتشاف الثاني في الجزائر يقع في غرب عقلة الناصر، "إذ أنتجت البئر (غرب أوجليه ناصر – 2) بمعدل 5 آلاف و94 برميل يوميا من النفط، و186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين قدرت الاحتياطيات فيه بنحو 415 مليون برميل".وتطرق التقرير الصادر من "أوابك" إلى أن المنظمة، خلال الربع الأول من عام 2022، تابعت تحقيق 32 اكتشافا جديدا للنفط والغاز، وهو "ما يعكس ارتفاع الفعاليات في الاستكشاف"، بالمقارنة مع العام الماضي، حيث جرى تحقيق 18 اكتشافا جديدا فقط على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الماضي.وقدرت "أوابك" إجمالي حجم الاكتشافات الجديدة بنحو 4.7 مليار برميل مكافئ نفط خلال 2021، "مثل النفط منها نحو 66%، في حين انعكس تراجع الاكتشافات على تراجع احتياطيات النفط والغاز في العالم بنحو 1% لكل منهما".

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العالم العربي, اقتصاد