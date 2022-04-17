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https://arabic.sputniknews.com/20220417/مئات-الإسرائيليين-عالقون-عند-المعبر-الحدودي-مع-الأردن-1061303494.html
مئات الإسرائيليين عالقون عند المعبر الحدودي مع الأردن
مئات الإسرائيليين عالقون عند المعبر الحدودي مع الأردن
علق مئات الإسرائيليين، اليوم الأحد، عند معبر العقبة الحدودي بين إسرائيل والأردن، دون أن يتمكنوا من دخول المملكة على الفور. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T16:29+0000
2022-04-17T16:29+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه على الجانب الأردني، لم يكونوا جاهزين للتعامل مع العدد غير المعتاد للمسافرين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى هناك.وأضافت: "علق الإسرائيليون الذين عبروا الحدود إلى الأردن بسبب عدم قدرة الأردنيين على التعامل مع الوضع".وتابعت: "تم السماح لجميع الركاب الذين علقوا بدخول أراضي المملكة بعد تدخل من قبل المسؤولين في هيئة المطارات".وتشير التقديرات إلى أن حوالي 3000 إسرائيلي قد عبروا بالفعل الحدود من إسرائيل إلى العقبة اليوم لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الأردن

مئات الإسرائيليين عالقون عند المعبر الحدودي مع الأردن

16:29 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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علق مئات الإسرائيليين، اليوم الأحد، عند معبر العقبة الحدودي بين إسرائيل والأردن، دون أن يتمكنوا من دخول المملكة على الفور.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه على الجانب الأردني، لم يكونوا جاهزين للتعامل مع العدد غير المعتاد للمسافرين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى هناك.
وأضافت: "علق الإسرائيليون الذين عبروا الحدود إلى الأردن بسبب عدم قدرة الأردنيين على التعامل مع الوضع".
وتابعت: "تم السماح لجميع الركاب الذين علقوا بدخول أراضي المملكة بعد تدخل من قبل المسؤولين في هيئة المطارات".
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 3000 إسرائيلي قد عبروا بالفعل الحدود من إسرائيل إلى العقبة اليوم لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي.
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