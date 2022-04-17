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https://arabic.sputniknews.com/20220417/ماذا-قال-رونالدو-بعد-تحقيقه-الـ-الهاتريك-رقم-60-في-مسيرته؟-1061279437.html
ماذا قال رونالدو بعد تحقيقه الـ "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته؟
ماذا قال رونالدو بعد تحقيقه الـ "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته؟
أبدى البرتغالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة مانشستر يونايتد، يوم السبت سعادته الغامرة بتحقيق "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T03:27+0000
2022-04-17T03:27+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في فوز مانشستر يونايتد على نورويتش (3-2)، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.وقال كريستيانو الذي نشر صورا من احتفاله بالأهداف، "سعيد جدا بهذا الفوز الذي أعادنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي .. كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، والثلاثية رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية، لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث".وتابع: "أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع، لن نستسلم، وسنقاتل حتى النهاية".
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ماذا قال رونالدو بعد تحقيقه الـ "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته؟

03:27 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Rui Vieira
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أبدى البرتغالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة مانشستر يونايتد، يوم السبت سعادته الغامرة بتحقيق "الهاتريك" رقم 60 في مسيرته.
وسجل رونالدو ثلاثة أهداف في فوز مانشستر يونايتد على نورويتش (3-2)، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كريستيانو الذي نشر صورا من احتفاله بالأهداف، "سعيد جدا بهذا الفوز الذي أعادنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي .. كما قلت من قبل، فإن الإنجازات الفردية تستحق العناء فقط عندما تساعدنا في الوصول إلى أهدافنا كفريق، والثلاثية رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية، لأنها جلبت لنا النقاط الثلاث".
وتابع: "أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع، لن نستسلم، وسنقاتل حتى النهاية".
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