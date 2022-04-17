https://arabic.sputniknews.com/20220417/مستشار-النمسا-بوتين-أكد-أنه-سيتعاون-مع-محققين-دوليين-بشأن-أوكرانيا-لكنه-لا-يثق-في-الغرب-1061299310.html
مستشار النمسا: بوتين أكد أنه سيتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا لكنه لا يثق في الغرب
مستشار النمسا: بوتين أكد أنه سيتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا لكنه لا يثق في الغرب
أعلن مستشار النمسا، كارل نيهامر، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه خلال زيارته إلى موسكو، بأن روسيا ستتعاون مع محققين دوليين للتحقيق في... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T14:34+0000
2022-04-17T14:34+0000
2022-04-17T14:34+0000
روسيا
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وقال نيهامر في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "بعد زيارة أوكرانيا ذهبت إلى روسيا لمواجهة بوتين بما رأيته في أوكرانيا وبوتشا.. أخبرت بوتين بما شهدته. أخبرته بأن جرائم حرب تم ارتكباها من قبل الجنود الروس".وأضاف "أخبرني [الرئيس بوتين] بأنه سيتعاون مع محققين دوليين، وعلى الجانب الآخر، بأنه لا يثق في العالم الغربي.. لقد كانت المناقشة صعبة بيننا".وفي وقت سابق، عُقد الاجتماع في مقر إقامة بوتين في ضواحي موسكو، بعيدا عن كاميرات الصحافة. ووفقاً لوسائل إعلام نمساوية، استغرق المحادثات 90 دقيقة.ووصل نيهامر إلى موسكو، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا؛ ويذلك يكون المستشار النمساوي أول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس الروسي، منذ انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير.وعلى خلفية العملية، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا، استهدفت قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي، ومسؤولين وشخصيات سياسية وعامة.
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روسيا
مستشار النمسا: بوتين أكد أنه سيتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا لكنه لا يثق في الغرب
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أعلن مستشار النمسا، كارل نيهامر، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه خلال زيارته إلى موسكو، بأن روسيا ستتعاون مع محققين دوليين للتحقيق في ادعاءات الدول الغربية بوقوع جرائم حرب في أوكرانيا.
وقال نيهامر في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "بعد زيارة أوكرانيا ذهبت إلى روسيا لمواجهة بوتين بما رأيته في أوكرانيا وبوتشا.. أخبرت بوتين بما شهدته. أخبرته بأن جرائم حرب تم ارتكباها من قبل الجنود الروس".
وأضاف "أخبرني [الرئيس بوتين] بأنه سيتعاون مع محققين دوليين، وعلى الجانب الآخر، بأنه لا يثق في العالم الغربي.. لقد كانت المناقشة صعبة بيننا".
وفي وقت سابق، عُقد الاجتماع في مقر إقامة بوتين في ضواحي موسكو، بعيدا عن كاميرات الصحافة. ووفقاً لوسائل إعلام نمساوية، استغرق المحادثات 90 دقيقة.
ووصل نيهامر إلى موسكو، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا؛ ويذلك يكون المستشار النمساوي أول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس الروسي، منذ انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير.
وعلى خلفية العملية، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا، استهدفت قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي، ومسؤولين وشخصيات سياسية وعامة.