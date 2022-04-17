https://arabic.sputniknews.com/20220417/مستشار-النمسا-بوتين-أكد-أنه-سيتعاون-مع-محققين-دوليين-بشأن-أوكرانيا-لكنه-لا-يثق-في-الغرب-1061299310.html

مستشار النمسا: بوتين أكد أنه سيتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا لكنه لا يثق في الغرب

مستشار النمسا: بوتين أكد أنه سيتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا لكنه لا يثق في الغرب

أعلن مستشار النمسا، كارل نيهامر، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه خلال زيارته إلى موسكو، بأن روسيا ستتعاون مع محققين دوليين للتحقيق في... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T14:34+0000

2022-04-17T14:34+0000

2022-04-17T14:34+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061076486_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf3218c2511dc698f87c312fc20aa239.jpg

وقال نيهامر في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "بعد زيارة أوكرانيا ذهبت إلى روسيا لمواجهة بوتين بما رأيته في أوكرانيا وبوتشا.. أخبرت بوتين بما شهدته. أخبرته بأن جرائم حرب تم ارتكباها من قبل الجنود الروس".وأضاف "أخبرني [الرئيس بوتين] بأنه سيتعاون مع محققين دوليين، وعلى الجانب الآخر، بأنه لا يثق في العالم الغربي.. لقد كانت المناقشة صعبة بيننا".وفي وقت سابق، عُقد الاجتماع في مقر إقامة بوتين في ضواحي موسكو، بعيدا عن كاميرات الصحافة. ووفقاً لوسائل إعلام نمساوية، استغرق المحادثات 90 دقيقة.ووصل نيهامر إلى موسكو، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا؛ ويذلك يكون المستشار النمساوي أول مسؤول أوروبي يلتقي الرئيس الروسي، منذ انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير.وعلى خلفية العملية، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا، استهدفت قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي، ومسؤولين وشخصيات سياسية وعامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/مستشار-النمسا-يرد-على-طلب-الرئيس-الأوكراني-بالانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1059331252.html

https://arabic.sputniknews.com/20220109/تعيين-مستشار-النمسا-رئيسا-مشاركا-لمنظمة-ضد-العنصرية-1055131935.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا