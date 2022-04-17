عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220417/مصر-تحذير-من-تداول-دواء-مغشوش-للأطفال-والكبار-1061292644.html
مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار
مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار
حذرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، من تداول عبوات مغشوشة لمضاد حيوي جرثومي شهير ‏للأطفال والبالغين.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:15+0000
2022-04-17T12:15+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447529_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_c8ab2bd21c686ba4d3671cace1191d50.jpg
ووجهت الهيئة بضبط ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من دواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.ويأتي التحذير للتشغيلة التي تحمل رقم 046203721 لصالح شركة "نوفارتس فارما"، بحسب المنشور رقم 11 لسنة 2022، وفقا لموقع "مصراوي".ويوضح المنشور كذلك كيفية التفريق بين العبوات الأصلية للدواء والعبوات المغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والداخلي، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.كما حدد منشور الهيئة أهم الآليات التي تساعد مقدمي الخدمة الصحية على تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20201117/مصر-هيئة-الدواء-تسحب-أدوية-مغشوشة-من-السوق-وهذه-علاماتها-1047219665.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1050447529_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_68b26286fa791ee8387aa0a6f5508f85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي

مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار

12:15 GMT 17.04.2022
© Depositphotos / Motorolkaأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
أدوية
© Depositphotos / Motorolka
تابعنا عبرTelegram
حذرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، من تداول عبوات مغشوشة لمضاد حيوي جرثومي شهير ‏للأطفال والبالغين.‏
ووجهت الهيئة بضبط ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من دواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.
ويأتي التحذير للتشغيلة التي تحمل رقم 046203721 لصالح شركة "نوفارتس فارما"، بحسب المنشور رقم 11 لسنة 2022، وفقا لموقع "مصراوي".
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2020
مصر... هيئة الدواء تسحب أدوية مغشوشة من السوق وهذه علاماتها
17 نوفمبر 2020, 12:23 GMT
ويوضح المنشور كذلك كيفية التفريق بين العبوات الأصلية للدواء والعبوات المغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والداخلي، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
كما حدد منشور الهيئة أهم الآليات التي تساعد مقدمي الخدمة الصحية على تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ53 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала