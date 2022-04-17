https://arabic.sputniknews.com/20220417/مصر-تحذير-من-تداول-دواء-مغشوش-للأطفال-والكبار-1061292644.html
مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار
مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار
حذرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، من تداول عبوات مغشوشة لمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:15+0000
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ووجهت الهيئة بضبط ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من دواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.ويأتي التحذير للتشغيلة التي تحمل رقم 046203721 لصالح شركة "نوفارتس فارما"، بحسب المنشور رقم 11 لسنة 2022، وفقا لموقع "مصراوي".ويوضح المنشور كذلك كيفية التفريق بين العبوات الأصلية للدواء والعبوات المغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والداخلي، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.كما حدد منشور الهيئة أهم الآليات التي تساعد مقدمي الخدمة الصحية على تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20201117/مصر-هيئة-الدواء-تسحب-أدوية-مغشوشة-من-السوق-وهذه-علاماتها-1047219665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر... تحذير من تداول دواء مغشوش للأطفال والكبار
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حذرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، من تداول عبوات مغشوشة لمضاد حيوي جرثومي شهير للأطفال والبالغين.
ووجهت الهيئة بضبط ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية من دواء "CEFTRIAXONE 1000 MG I.M VIAL"، والذي يستخدم لعلاج التهاب السحايا، والالتهاب الرئوي، والتهاب عنق الرحم.
ويأتي التحذير للتشغيلة التي تحمل رقم 046203721 لصالح شركة "نوفارتس فارما"، بحسب المنشور رقم 11 لسنة 2022، وفقا لموقع "مصراوي"
.
17 نوفمبر 2020, 12:23 GMT
ويوضح المنشور كذلك كيفية التفريق بين العبوات الأصلية للدواء والعبوات المغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والداخلي، وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
كما حدد منشور الهيئة أهم الآليات التي تساعد مقدمي الخدمة الصحية على تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.