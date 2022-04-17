https://arabic.sputniknews.com/20220417/مصر-رئيس-هيئة-المحطات-النووية-يتفقد-الضبعة-لبدء-أعمال-الصبة-الخرسانية-الأولى-1061290948.html
مصر تعلن عن تطور جديد في مشروع محطة الضبعة النووية
مصر تعلن عن تطور جديد في مشروع محطة الضبعة النووية
قام رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور أمجد الوكيل ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الدكتور ألكسندر لوكشين، اليوم الأحد، بتفقد موقع محطة الضبعة النووية. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:38+0000
2022-04-17T11:38+0000
2022-04-17T11:46+0000
مصر
روسيا
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وحسب بيان هيئة المحطات النووية المصرية، تأتي الزيارة لتقييم الاستعدادات لبدء الأعمال الخاصة بالصبة الخرسانية الأولى، حيث تم فحص جاهزية حفر الوحدتين 1و 2، و قاعدة الإنشاءات والتركيبات، والمنشآت الخاصة بخلط الخرسانة.وأضاف البيان حفرة الأساس للوحدة الأولى أصبحت جاهزة لبدء العمل على ترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية، والتي ستبدأ في المستقبل القريب.كما أشار البيان إلى أن العمل التحضيري مستمر في الموقع لتشييد البنية التحتية وقاعدة الأساسات وإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الكبيرة والثقيلة هو أيضا قيد التنفيذ.من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، إن المشروع يشهد تطوارت إيجابية في مسار التنفيذ، مؤكدا على ثقته من أن فريق العمل المصري والروسي قادرين على التعامل مع جميع المهام المحددة بكل حرفيه وبأعلى معايير الأمان والجودة.وبدوره أوضح الدكتور ألكسندر لوكشين أن العمل يتم بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أنه في النصف الثاني من العام سيتم الحصول على إذن الإنشاء وسيبدأ العمل في الأعمال الرئيسية لإنشاءات محطة الطاقة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-العقوبات-الغربية-لن-تؤثر-على-الجدول-الزمني-لبناء-محطة-الضبعة-النووية-1060600200.html
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مصر تعلن عن تطور جديد في مشروع محطة الضبعة النووية
11:38 GMT 17.04.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 17.04.2022) تابعنا عبر
قام رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور أمجد الوكيل ورئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الدكتور ألكسندر لوكشين، اليوم الأحد، بتفقد موقع محطة الضبعة النووية.
وحسب بيان هيئة المحطات النووية المصرية
، تأتي الزيارة لتقييم الاستعدادات لبدء الأعمال الخاصة بالصبة الخرسانية الأولى، حيث تم فحص جاهزية حفر الوحدتين 1و 2، و قاعدة الإنشاءات والتركيبات، والمنشآت الخاصة بخلط الخرسانة.
وأضاف البيان حفرة الأساس للوحدة الأولى أصبحت جاهزة لبدء العمل على ترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية، والتي ستبدأ في المستقبل القريب.
كما أشار البيان إلى أن العمل التحضيري مستمر في الموقع لتشييد البنية التحتية وقاعدة الأساسات وإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الكبيرة والثقيلة هو أيضا قيد التنفيذ.
من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، إن المشروع يشهد تطوارت إيجابية في مسار التنفيذ، مؤكدا على ثقته من أن فريق العمل المصري والروسي قادرين على التعامل مع جميع المهام المحددة بكل حرفيه وبأعلى معايير الأمان والجودة.
وبدوره أوضح الدكتور ألكسندر لوكشين أن العمل يتم بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أنه في النصف الثاني من العام سيتم الحصول على إذن الإنشاء وسيبدأ العمل في الأعمال الرئيسية لإنشاءات محطة الطاقة النووية.