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https://arabic.sputniknews.com/20220417/مقتل-طيار-في-حادث-تحطم-طائرة-في-فنلندا-1061312657.html
مقتل طيار بحادث تحطم طائرة في فنلندا
مقتل طيار بحادث تحطم طائرة في فنلندا
قتل قائد طائرة خفيفة عندما تحطمت طائرته بالقرب من مدينة يوفاسكولا الفنلندية، حسبما ذكرت خدمات الإنقاذ في وسط فنلندا. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T23:23+0000
2022-04-17T23:23+0000
أخبار فنلندا
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وقال رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار تيكاكوسكي في يوفاسكولا، وأنه عثر على قائد الطائرة ميتا.كانت سلطات الطوارئ تلقت إشارة الاستغاثة الخاصة بالطائرة في حوالي الساعة 20:34 (17:34 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.وباستثناء الطيار، لم يكن هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.
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أخبار فنلندا

مقتل طيار بحادث تحطم طائرة في فنلندا

23:23 GMT 17.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورصورة أرشفيفة لتحطم طائرة خفيفة
صورة أرشفيفة لتحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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قتل قائد طائرة خفيفة عندما تحطمت طائرته بالقرب من مدينة يوفاسكولا الفنلندية، حسبما ذكرت خدمات الإنقاذ في وسط فنلندا.
وقال رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار تيكاكوسكي في يوفاسكولا، وأنه عثر على قائد الطائرة ميتا.
كانت سلطات الطوارئ تلقت إشارة الاستغاثة الخاصة بالطائرة في حوالي الساعة 20:34 (17:34 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.
وباستثناء الطيار، لم يكن هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.
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