https://arabic.sputniknews.com/20220417/مقتل-مهاجرة-إثر-تبادل-لإطلاق-نار-على-الحدود-التركية-اليونانية-1061292016.html
مقتل مهاجرة إثر تبادل لإطلاق نار على الحدود التركية اليونانية
مقتل مهاجرة إثر تبادل لإطلاق نار على الحدود التركية اليونانية
أعلنت الشرطة اليونانية، العثور على مهاجرة مقتولة بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود مع تركيا في منطقة إيفروس شمال غرب اليونان. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T12:04+0000
2022-04-17T12:04+0000
2022-04-17T12:04+0000
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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ورجحت الشرطة اليونانية أن تكون القتيلة ضمن مجموعة من المهاجرين حاولوا عبور نهر إيفروس الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان بقارب، بحسب "فرانس برس".قال ممثل للشرطة المحلية إن مجموعة مكونة من 10 أشخاص حاولت دخول اليونان من الجانب التركي.وذكر أن الشرطة اليونانية أمرت المهاجرين بالتوقف، لكنهم لم يمتثلوا، ووقع إطلاق نار قادم من الجانب التركي، مشيرا إلى أن حرس الحدود اليوناني رد بإطلاق النار في الهواء.وفي وقت لاحق من المواجهات، عثرت الشرطة في الجانب اليوناني على أربعة رجال عبروا سباحة والمرأة ميتة.وأشارت الشرطة اليونانية إلى أن المرأة أصيبت برصاصة من عيار صغير في ظهرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/اليونان-تسرع-التنقيب-عن-الغاز--1061109308.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
مقتل مهاجرة إثر تبادل لإطلاق نار على الحدود التركية اليونانية
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أعلنت الشرطة اليونانية، العثور على مهاجرة مقتولة بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار على الحدود مع تركيا في منطقة إيفروس شمال غرب اليونان.
ورجحت الشرطة اليونانية
أن تكون القتيلة ضمن مجموعة من المهاجرين حاولوا عبور نهر إيفروس الذي يمثل الحدود بين تركيا واليونان بقارب، بحسب "فرانس برس".
قال ممثل للشرطة المحلية إن مجموعة مكونة من 10 أشخاص حاولت دخول اليونان من الجانب التركي.
وذكر أن الشرطة اليونانية أمرت المهاجرين بالتوقف، لكنهم لم يمتثلوا، ووقع إطلاق نار قادم من الجانب التركي، مشيرا إلى أن حرس الحدود اليوناني رد بإطلاق النار في الهواء.
وفي وقت لاحق من المواجهات، عثرت الشرطة في الجانب اليوناني على أربعة رجال عبروا سباحة والمرأة ميتة.
وأشارت الشرطة اليونانية إلى أن المرأة أصيبت برصاصة من عيار صغير في ظهرها.