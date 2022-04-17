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https://arabic.sputniknews.com/20220417/موظف-يفوز-بـ450-ألف-دولار-بعد-احتفال-شركته-بعيد-ميلاده-رغما-عنه-1061290577.html
موظف يفوز بـ450 ألف دولار بعد احتفال شركته بعيد ميلاده رغما عنه
موظف يفوز بـ450 ألف دولار بعد احتفال شركته بعيد ميلاده رغما عنه
قضت محكمة أمريكية بمنح رجل في ولاية كنتاكي مبلغ 450 ألف دولار، بعد أن رفع دعوى قضائية ‏ضد شركته السابقة، بدعوى فصله من العمل بسبب "غضبه" من أنها أقامت حفلة عيد... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:34+0000
2022-04-17T11:34+0000
مجتمع
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ويعاني، كيفين بيرلينغ، من اضطراب القلق الذي يصيبه بنوبات هلع، وفقا لملفات محكمة مقاطعة كينتون التي حصل عليها محطة "WKRC-TV" الأمريكية، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وفي أغسطس/ آب 2019، أخبر رؤسائه في مختبر "Gravity Diagnostics" الطبي في كوفينغتون بولاية كنتاكي أنه لا يريد الاحتفال بعيد ميلاده، وتقول الدعوى إنه رغم تنبيهه لهم فقد أقاموا له حفلة مفاجئة.واعترف مدير مكتب "Gravity Diagnostics" أنه نسي أن كيفين بيرلينغ أبلغ أنه لا يريد الاحتفال بعيد ميلاده، وأنه في الحفلة التي أقيمت له أثناء فترة الغذاء يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، أصيب بيرلينغ بنوبة هلع، وهرب من مكان الحادث إلى سيارته، بحسب الدعوى.وذكرت الدعوى القضائية أنه في اليوم التالي من الاحتفال، قام رؤساء بيرلنيغ "بمواجهته وانتقاده" لردة فعله على الاحتفال به في وقت الغذاء، وهو ما أثار نوبة هلع أخرى لدى بيرلينغ.وشددت الدعوى على "أن تكون مركز الاهتمام هو مصدر ضغط كبير" لكيفين بيرلينغ.وبعد لقائه مع رؤسائه، عمل بيرلينغ من المنزل لبقية الأسبوع، وبعد مرور أيام تم فصله من العمل "بسبب أحداث الأسبوع السابق"، وفقا للدعوى.وبعد فصله من العمل، رفع كيفين بيرلينغ دعوى قضائية ضد شركته "Gravity Diagnostics" بسبب التمييز ضد الإعاقة والانتقام منه، بحجة أنه "عانى ولا يزال يعاني من فقدان الدخل والمزايا والاضطراب العاطفي والقلق العقلي".وعلى الرغم من فوز بيرلينغ بمبلغ 450 ألف دولار في المحكمة، إلا ان شركته السابقة لا تزال تملك الفرصة للطعن في قرار القاضي، بمنحه تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
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مجتمع, منوعات

موظف يفوز بـ450 ألف دولار بعد احتفال شركته بعيد ميلاده رغما عنه

11:34 GMT 17.04.2022
© Depositphotos / Wavebreakmediaموظف في المكتب
موظف في المكتب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
موظف في المكتب
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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قضت محكمة أمريكية بمنح رجل في ولاية كنتاكي مبلغ 450 ألف دولار، بعد أن رفع دعوى قضائية ‏ضد شركته السابقة، بدعوى فصله من العمل بسبب "غضبه" من أنها أقامت حفلة عيد ميلاد مفاجئة رغما ‏عنه.‏
ويعاني، كيفين بيرلينغ، من اضطراب القلق الذي يصيبه بنوبات هلع، وفقا لملفات محكمة مقاطعة كينتون التي حصل عليها محطة "WKRC-TV" الأمريكية، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.
وفي أغسطس/ آب 2019، أخبر رؤسائه في مختبر "Gravity Diagnostics" الطبي في كوفينغتون بولاية كنتاكي أنه لا يريد الاحتفال بعيد ميلاده، وتقول الدعوى إنه رغم تنبيهه لهم فقد أقاموا له حفلة مفاجئة.
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واعترف مدير مكتب "Gravity Diagnostics" أنه نسي أن كيفين بيرلينغ أبلغ أنه لا يريد الاحتفال بعيد ميلاده، وأنه في الحفلة التي أقيمت له أثناء فترة الغذاء يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، أصيب بيرلينغ بنوبة هلع، وهرب من مكان الحادث إلى سيارته، بحسب الدعوى.
وذكرت الدعوى القضائية أنه في اليوم التالي من الاحتفال، قام رؤساء بيرلنيغ "بمواجهته وانتقاده" لردة فعله على الاحتفال به في وقت الغذاء، وهو ما أثار نوبة هلع أخرى لدى بيرلينغ.
وشددت الدعوى على "أن تكون مركز الاهتمام هو مصدر ضغط كبير" لكيفين بيرلينغ.
وبعد لقائه مع رؤسائه، عمل بيرلينغ من المنزل لبقية الأسبوع، وبعد مرور أيام تم فصله من العمل "بسبب أحداث الأسبوع السابق"، وفقا للدعوى.
وبعد فصله من العمل، رفع كيفين بيرلينغ دعوى قضائية ضد شركته "Gravity Diagnostics" بسبب التمييز ضد الإعاقة والانتقام منه، بحجة أنه "عانى ولا يزال يعاني من فقدان الدخل والمزايا والاضطراب العاطفي والقلق العقلي".
وعلى الرغم من فوز بيرلينغ بمبلغ 450 ألف دولار في المحكمة، إلا ان شركته السابقة لا تزال تملك الفرصة للطعن في قرار القاضي، بمنحه تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
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