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https://arabic.sputniknews.com/20220417/نشوب-حريق-بجوار-منزل-عادل-إمام-فيديو-1061283980.html
نشوب حريق بجوار منزل عادل إمام... فيديو
نشوب حريق بجوار منزل عادل إمام... فيديو
تمكنت فرق الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق اندلع، صباح اليوم الأحد، بجوار فيلا الفنان ‏المصري، عادل إمام، في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.‏ 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T08:27+0000
2022-04-17T08:27+0000
مجتمع
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واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي استمر قرابة الـ3 ساعات، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".وشب الحريق داخل مخزن كرتون وفل المجاور لفيلا عادل إمام، وتباشر أجهزة الأمن تحريات مكثفة بشأن الحادث، كما أنها تتأكد من وجود تراخيص لعمل المخزن، وتوفيره إجراءات السلامة المهنية، ومن ضمنها وجود أجهزة إطفاء من عدمه.كما يجري خبراء المعمل الجنائي المعاينات اللازمة، لتحديد الأدوات المستخدمة في نشوب الحريق، وإعداد تقرير شامل للجهات المختصة.يشار إلى أن عادل إمام يقوم بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، بحسب ما أعلنه شقيقه المنتج، عصام إمام، والذي يشهد عودة الفنان الكبير إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ آخر أفلامه "زهايمر".وكان آخر ظهور فني لعادل إمام مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان قبل عامين، وشاركته بطولته الفنانة الراحلة، دلال عبد العزيز.
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر, منوعات

نشوب حريق بجوار منزل عادل إمام... فيديو

08:27 GMT 17.04.2022
© AP Photo / Maneesh Bakshiالممثل المصري عادل إمام
الممثل المصري عادل إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
الممثل المصري عادل إمام
© AP Photo / Maneesh Bakshi
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تمكنت فرق الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق اندلع، صباح اليوم الأحد، بجوار فيلا الفنان ‏المصري، عادل إمام، في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.‏
واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي استمر قرابة الـ3 ساعات، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وشب الحريق داخل مخزن كرتون وفل المجاور لفيلا عادل إمام، وتباشر أجهزة الأمن تحريات مكثفة بشأن الحادث، كما أنها تتأكد من وجود تراخيص لعمل المخزن، وتوفيره إجراءات السلامة المهنية، ومن ضمنها وجود أجهزة إطفاء من عدمه.
كما يجري خبراء المعمل الجنائي المعاينات اللازمة، لتحديد الأدوات المستخدمة في نشوب الحريق، وإعداد تقرير شامل للجهات المختصة.
يشار إلى أن عادل إمام يقوم بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، بحسب ما أعلنه شقيقه المنتج، عصام إمام، والذي يشهد عودة الفنان الكبير إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ آخر أفلامه "زهايمر".
وكان آخر ظهور فني لعادل إمام مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض في شهر رمضان قبل عامين، وشاركته بطولته الفنانة الراحلة، دلال عبد العزيز.
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