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https://arabic.sputniknews.com/20220417/هل-تستطيع-روسيا-إعادة-إحياء-أنبوب-النفط-العراقي-السوري-1061291100.html
هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري
هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري
أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بأن روسيا تضغط عبر سفارتها، لإحياء ملف أنبوب النفط، الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، وهو ما يعني... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T11:42+0000
2022-04-17T11:42+0000
راديو
هموم عراقية
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هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري
هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري
وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".فهل من الممكن إعادة إحياء هذا الأنبوب بعد الأضرار التي أصابته بسبب الحروب؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
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ضياء حسون
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سبوتنيك عربي
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راديو, هموم عراقية, аудио

هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري

11:42 GMT 17.04.2022
هل تستطيع روسيا إعادة إحياء أنبوب النفط العراقي السوري
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ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
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أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد بأن روسيا تضغط عبر سفارتها، لإحياء ملف أنبوب النفط، الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، وهو ما يعني الاستغناء عن أنبوب النفط "الكردستاني"، الذي يصدّر النفط عن طريق ميناء جيهان التركي.
وقال مصدر، رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "السفير الروسي لدى بغداد، إلبروس كواتراشين، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".
فهل من الممكن إعادة إحياء هذا الأنبوب بعد الأضرار التي أصابته بسبب الحروب؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري:

"إن خطوط الأنابيب هذه هي عراقية بالكامل، سواء خط بانياس أو خط العقبة الذي ما زال مطروحا للمقاولة، وهي خطوط ذات جدوى اقتصادية مهمة للعراق، كونها تقرب المسافات، فالقناة الجافة تبدأ من كركوك العراقية وتنتهي بميناء طرطوس أو بانياس لتكون أقرب إلى أوروبا، أما خط البصرة العقبة فهو سيكون مجديا إذا ما حصلت أي أمور طارئة في الخليج، وكذلك يوجد خط البصرة السعودية وهو أيضاً خط عراقي، وبالنسبة لخط العقبة فهو غير مجدي في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع كلف إنشائه، كما أن نقل النفط من خلاله مكلف قياساً بتصدير النفط عن طريق موانئ البصرة".

وأضاف الشمري، "سوريا أقرب من تركيا إلى أوروبا، فما يفصلها عن أوروبا هو البحر، بعكس تركيا التي تفصلها عن أوروبا بحدود الـ 250 كيلو متر، لذا فإن خط بانياس يعد الأهم بين خطوط الأنابيب النفطية العراقية، لكنه يحتاج إلى صيانة، والسؤال هل تنجح روسيا بإعادة إحياء هذا الأنبوب مرة أخرى في ظل الصراع الدولي حول الطاقة والتأثير الغربي على العراق، فلكي يعاد تشغيل أنبوب النفط العراقي السوري، يجب أخذ موافقة الولايات المتحدة والدول الأوروبية على ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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