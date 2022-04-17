https://arabic.sputniknews.com/20220417/هنية-يؤكد-للجميع-الأقصى-مسجدنا-ولنا-وحدنا-ولا-حق-مطلقا-لليهود-فيه-1061305086.html

هنية يؤكد للجميع: الأقصى مسجدنا ولنا وحدنا ولا حق مطلقا لليهود فيه

هنية يؤكد للجميع: الأقصى مسجدنا ولنا وحدنا ولا حق مطلقا لليهود فيه

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أنه "أكد لكل الأطراف التي تواصلت معه بأن الأقصى مسجدنا ولنا وحدنا، ولا حق مطلقًا لليهود فيه". 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T17:19+0000

2022-04-17T17:19+0000

2022-04-17T17:19+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح هنية، في تصريحات له، أن "من حق شعبنا الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف فيه"، مؤكدا أن "الفلسطينيين لن يخضعوا لكل إجراءات القمع والإرهاب الصهيوني".وأضاف أن "القدس هي محور الصراع، وشعبنا سيواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع الاحتلال ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته"، مشددا على أنه سوف يحسمها لصالحه مهما طال الزمن.في سياق متصل، هاتف هنية إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، حيث عبر عن تقديره لمواقف الأزهر وبياناته التي يصدرها تباعًا حول القدس والأقصى.واقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب المغاربة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المكان.وبعث وزير الخارجية الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، رسالتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينة، من "خطورة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد المسجد الأقصى، أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات المسجد"، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال للمسجد الأقصى للدفاع عنه.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/فلسطين-تبعث-رسالتين-إلى-الجامعة-العربية-والتعاون-الإسلامي-بشأن-العدوان-المتواصل-على-المسجد-الأقصى-1061301371.html

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