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وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد
وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:31+0000
2022-04-17T07:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية.وذكر المسؤول العراقي أن بلاده فيها 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي، لافتا أإلى ن هناك من يتاجر بالعمالة الأجنبية.وأكد أن الوزارة لن تسمح بتشغيل العمالة الأجنبية دون دراسة جدوى، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف إحالة للمحاكم بشأن العمالة الأجنبية.وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة العمل منحت 100 ألف تصريح عمل لعمال أجانب متواجدين في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مقتل-جنديين-واصابة-اثنين-خلال-تفكيك-عبوة-شرقي-العراق-1061278130.html
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أخبار العراق اليوم

وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد

07:31 GMT 17.04.2022
© AFP 2022 / Safin Hamedبائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022.
بائع متجول يقف بجانب كشك منتجاته على جانب طريق رئيسي خلال عاصفة رملية في أربيل، عاصمة منطقة الحكم الذاتي الكردية في شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / Safin Hamed
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كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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أمس, 21:37 GMT
وذكر المسؤول العراقي أن بلاده فيها 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي، لافتا أإلى ن هناك من يتاجر بالعمالة الأجنبية.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بتشغيل العمالة الأجنبية دون دراسة جدوى، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف إحالة للمحاكم بشأن العمالة الأجنبية.
وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة العمل منحت 100 ألف تصريح عمل لعمال أجانب متواجدين في البلاد.
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