https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزارة-العمل-العراقية-400-ألف-عامل-أجنبي-غير-شرعي-في-البلاد-1061282237.html
وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد
وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T07:31+0000
2022-04-17T07:31+0000
2022-04-17T07:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية.وذكر المسؤول العراقي أن بلاده فيها 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي، لافتا أإلى ن هناك من يتاجر بالعمالة الأجنبية.وأكد أن الوزارة لن تسمح بتشغيل العمالة الأجنبية دون دراسة جدوى، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف إحالة للمحاكم بشأن العمالة الأجنبية.وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة العمل منحت 100 ألف تصريح عمل لعمال أجانب متواجدين في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وزارة العمل العراقية: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد
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كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن وجود 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البلاد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وذكر المسؤول العراقي أن بلاده فيها 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي، لافتا أإلى ن هناك من يتاجر بالعمالة الأجنبية.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بتشغيل العمالة الأجنبية دون دراسة جدوى، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف إحالة للمحاكم بشأن العمالة الأجنبية.
وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة العمل منحت 100 ألف تصريح عمل لعمال أجانب متواجدين في البلاد.