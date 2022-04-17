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https://arabic.sputniknews.com/20220417/وزير-الخارجية-الأوكراني-يتهرب-من-الإجابة-عن-سؤال-يتعلق-بالأسرى-الروس-1061306701.html
وزير الخارجية الأوكراني يتهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالأسرى الروس
وزير الخارجية الأوكراني يتهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالأسرى الروس
تجنب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأحد، الإجابة عن سؤال يتعلق بالجنود الروس المأسورين لدى نظام كييف. 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T18:11+0000
2022-04-17T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وتهرب الوزير الأوكراني من الإجابة على سؤال طرحه المذيع في لقاء على شبكة "سي بي إس" حول ما إذا كانت كييف ستسمح في النهاية لموظفي الصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرى الحرب الروس.وبين كوليبا أن الاتصالات بين موسكو وكييف لم تكن على مستوى عال في الأسابيع الأخيرة، بحسب "bb-cntv".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كان قد تهرب أيضا من سؤال حول الأسرى الروس، بعد تدول مشاهد تثبت تورط الجيش الأوكراني بجرائم حرب بحقهم، الأمر الذي اضطر القناة إلى حذف المقطع الذي يتضمن إجابة الرئيس الأوكراني.وتأتي هذه الأسئلة بعد تداول مشاهد فيديو يظهر فيها متطرفون أوكرانيون يقومون بتنفيذ جرائم حرب شنيعة بحق الأسرى الروس في عدد من المناطق الأوكرانية.وشكك عدد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو؛ مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن استعداد القوات الأوكرانية لقصف اللاجئين في محطة قطار منطقة لوزوفايا بصواريخ "توتشكا- أو" لاتهام الجانب الروسي بارتكاب جرائم حرب.وبدوره، قال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو" (Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح الجمعة.وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-صينية-لا-يمكن-إحياء-حلف-الناتو-الميت-عقليا-مهما-بلغ-عدد-أعدائه-الوهميين-1061047852.html
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العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يتهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالأسرى الروس

18:11 GMT 17.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
© REUTERS / POOL
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تجنب وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأحد، الإجابة عن سؤال يتعلق بالجنود الروس المأسورين لدى نظام كييف.
وتهرب الوزير الأوكراني من الإجابة على سؤال طرحه المذيع في لقاء على شبكة "سي بي إس" حول ما إذا كانت كييف ستسمح في النهاية لموظفي الصليب الأحمر الدولي بزيارة أسرى الحرب الروس.
وبين كوليبا أن الاتصالات بين موسكو وكييف لم تكن على مستوى عال في الأسابيع الأخيرة، بحسب "bb-cntv".

وبحسب مزاعم الوزير الأوكراني، فإنه بعد الوضع في بوتشا، "أصبح التحدث مع الروس أمرا صعبا بشكل كبير".

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كان قد تهرب أيضا من سؤال حول الأسرى الروس، بعد تدول مشاهد تثبت تورط الجيش الأوكراني بجرائم حرب بحقهم، الأمر الذي اضطر القناة إلى حذف المقطع الذي يتضمن إجابة الرئيس الأوكراني.
وتأتي هذه الأسئلة بعد تداول مشاهد فيديو يظهر فيها متطرفون أوكرانيون يقومون بتنفيذ جرائم حرب شنيعة بحق الأسرى الروس في عدد من المناطق الأوكرانية.
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وشكك عدد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو؛ مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية، أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول.. وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا، ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

© Sputnikجرائم حرب أوكرانية
جرائم حرب أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
جرائم حرب أوكرانية
© Sputnik
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن استعداد القوات الأوكرانية لقصف اللاجئين في محطة قطار منطقة لوزوفايا بصواريخ "توتشكا- أو" لاتهام الجانب الروسي بارتكاب جرائم حرب.
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وبدوره، قال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا يو" (Tochka-U) أُطلقا على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية صباح الجمعة.
وبحسب كوناشينكوف، في صباح يوم 15 أبريل/ نيسان، منعت القوات المسلحة الروسية محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم صاروخي على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي تنظم تدفق نهر دنيبر، وتزود منطقة خيرسون بالكهرباء، كما توفر المياه للمناطق الزراعية في جنوب أوكرانيا والمناطق الشمالية من شبه جزيرة القرم.
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